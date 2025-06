Ale Fuller se pronuncia tras escándalo con Flavia Laos y Pablo Heredia: "Siguen saliendo mentiras"

Ale Fuller rompió su silencio tras el escándalo que desató la participación de Pablo Heredia en El valor de la verdad y las recientes entrevistas que Flavia Laos concedió a raíz de la emisión del programa. La influencer aseguró estar pasando un mal momento y se mostró indignada por las mentiras que se vienen diciendo.

Flavia Laos acusó a Pablo Heredia de haber besado a Mayra Goñi y de haberla ilusionado a ella, a Ale y a Mayra. Tras estas declaraciones, una reportera de América Hoy se comunicó con la ex prometida de Francesco Balbi para obtener su versión.

Tras ser consultada por su pasado, Ale confesó estar pasando días difíciles debido al escándalo. "Hola hermosa, siguen saliendo mentiras alrededor, y la verdad es que no han sido buenos días. Es horrible todo esto", escribió Ale, agregando un emoji de cara triste.

Consultada sobre la actitud que Flavia ha tomado frente a las declaraciones de Pablo Heredia, Ale dejó entrever que hay muchas mentiras que se están exponiendo indiscriminadamente en los programas de televisión, involucrando incluso al tiktoker Ric La Torre.

"Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que se autorice compartir información falsa. Según las palabras de Ric, Flavia le autorizó decir que yo me metí en el romance de Mayra y Pablo, y esa es una mentira demasiado descarada. Sobre todo, dimensionando todo lo sucedido, es increíblemente injusto y desproporcionado para lo mucho que los cuidé" , dijo con visible indignación.

Finalmente, cuando le mencionaron que su imagen se habría manchado por el presunto triángulo amoroso con Pablo y Flavia, Ale dijo que podía mostrar muchos chats como prueba de que varias de las cosas que se han dicho son mentiras.

Flavia Laos habló claro y sin filtro sobre la breve historia que tuvo con Pablo Heredia. La actriz peruana se enlazó con el programa "La Noche Habla" y soltó varios detalles que dejaron a todos con la boca abierta. En la entrevista, Tracy de Juanjuí le preguntó por qué se animó a salir con alguien que había hecho llorar a dos de sus amigas.

El conductor Ric La Torre fue directo y le preguntó si Pablo no fue más que un 'snack de momento' y si en verdad ella quería conocer a Patricio Parodi.

Flavia respondió sin dudar: "Pablo para mí no marcó algo en mi vida y no significó mucho. Mira, cuando me enamoro, me enamoro. Para mí fue muy fácil decirle chau, next", afirmó.