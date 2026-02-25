Hermano de Lizeth Marzano cuestiona defensa de Adrián Villar tras nuevas imágenes: "¿No qué estaba en shock?"

La muerte de Lizeth Marzano continúa generando conmoción en el país. A pocos días del atropello en San Isidro, un video difundido en televisión muestra al conductor Adrián Villar reunido con varias personas, entre ellas su pareja, la influencer Francesca Montenegro, y la periodista Marisel Linares, horas después del impacto que acabó con la vida de la deportista.

Hermano de Lizeth Marzano cuestiona defensa de Adrián Villar

El material se presentó en el programa Magaly TV, la firme, donde Gino Marzano, hermano de la víctima, reaccionó en vivo y cuestionó la versión de la defensa del joven de 21 años. Durante la entrevista, la conductora Magaly Medina le consultó sobre el significado de las imágenes, grabadas cerca de las 3:00 a. m. del miércoles 18 de febrero, unas cuatro horas después del atropello.

"Gino, tú has visto estas imágenes, ¿qué ha significado eso para ti? Tú lo has visto recién hoy", preguntó la periodista en plena transmisión.

El hermano de la deportista, quien falleció cerca de 30 minutos después de ser embestida, no ocultó su indignación. Rechazó de manera frontal la versión que indica que Villar habría entrado en estado de shock tras el accidente.

"La verdad que es lamentable. Cada vez indigna más el grado de mentira que pueden tener estas personas. Aparecen nuevos agravantes, nuevos implicados, nuevos delitos, ¿y ahora qué van a decir? ¿No estaba supuestamente Adrián en un estado de shock? ¿No estaba en una clínica? Yo no sabía que en una clínica queda en un parque", expresó visiblemente afectado.

Según el abogado del conductor, Villar regresó a su domicilio luego del atropello ocurrido poco antes de la medianoche y, debido a su delicado estado emocional, sus familiares lo internaron en una clínica. Por ello argumentó la defensa no pudo ponerse a disposición de la justicia sino hasta dos días después.

Abogado de la familia advierte posible ocultamiento

Las imágenes también muestran la presencia del padre de Francesca Montenegro, abogado de profesión, así como del padre de Adrián Villar. Sobre ello, la conductora describió la escena en su programa:

"A las tres de la mañana estaban en un parque confabulando, decidiendo, juntándose con la familia de la influencer. Ahí sale el papá de la influencer, Franchesca Montenegro, abogado también, reuniéndose con el novio de la hija, con Maricel Linares y con el padre del hijo".

El caso también ha puesto bajo la lupa la actuación policial. En el programa se señaló que agentes acudieron posteriormente al domicilio donde ingresó Villar, pero no realizaron una detención inmediata.

"Incluso cuando los policías que van, yo no sé si tenían ya identificado dónde entró el carro, dónde llegó; por las cámaras de seguridad del distrito podrían haber ya sabido ese dato, pero el policía baja como a chequear, no a detener en flagrancia a alguien", comentó la conductora.

Ante este panorama, el abogado de la familia Marzano fue enfático: "Es gravísimo lo que estamos viendo porque en primer lugar las cámaras demuestran que se concertó, se planificó ocultar los hechos y es posible que se haya incluso ocultado evidencia importante".

El caso de Lizeth Marzano no solo enluta al deporte nacional, sino que ahora abre nuevas interrogantes sobre lo ocurrido en las horas posteriores al atropello. Mientras la familia exige justicia y cuestiona la versión de la defensa, las imágenes difundidas añaden presión pública a una investigación que aún debe esclarecer responsabilidades.