Richard Acuña estalla contra Paolo Guerrero por negarse a jugar con la UCV: "No es negociable su liberación"

Paolo Guerrero ha vuelto a generar controversia en el ámbito deportivo debido a que se negó a jugar con la UCV en un partido ante alianza Lima. Esta situación provocó que el hijo del dueño del equipo, Richard Acuña, se pronuncie respecto al tema y aclaré que el 'Depredador' no tiene opción a salir del club trujillano

El enfrentamiento UCV vs. Alianza Lima terminó con un amargo 3-2 a favor del club 'blanquiazul'. Sin embargo, de lo que más se habló fue sobre la negativa del capitán de la Selección Peruana a jugar, pese a la insistencia del DT Guillermo 'Chicho' Salas.

La situación habría tornado sumamente tensa causando la incomodidad de Salas, quien tras culminado el partido explicó que la molestia de Paulo Guerrero se habría debido a que estaba en condición de suplente. Sin embargo, no era el único ya que otros de sus compañeros estaban en el banquillo también.

"Puedo entender la molestia de todos los compañeros que están en la expectativa y no están iniciando, pero bueno ellos se deben, todos, no solamente Paolo, Paolo no era el único que estaba en la banca, el 'Pájaro' Benítez, Barreto, todos", señaló.