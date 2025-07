Flavia Laos inauguró su negocio de hamburguesas y Choca no se guardó nada: "Un toquecito caro"

Flavia Laos sorprendió al inaugurar su primera marca de comida rápida llamada "Adicto". Hamburguesas, wraps y pollito crocante forman parte de esta propuesta que ya está dando de qué hablar. "América Hoy" acudió a Choca Mandros para que dé su sincera opinión sobre los productos. Te contamos todo lo que dijo.

¡Ya tiene su propio negocio! La actriz e influencer Flavia Laos sorprendió a todos al presentar oficialmente su nueva marca de comida rápida: "Adicto", un emprendimiento con hamburguesas, wraps, pollito crocante y más. A sus 28 años, la también cantante demuestra que no solo brilla en la tele, también en los negocios.

"La verdad que yo siempre soñé con tener mi marca de wraps y hoy día ya es una realidad" , dijo muy emocionada. "No es un trabajo fácil, pero gracias a Dios tengo dos socios que ya conocen de la comida rápida. Me he asociado con ellos y han hecho que cada detalle esté impecable " , contó Flavia, feliz por este nuevo reto.

El programa "América Hoy" hizo un recorrido por la web del negocio y mostró los precios. La hamburguesa "Adicto Doble Stack" cuesta S/ 26.32 (con 20% de descuento). Si le agregas papas grandes a S/ 10 y una salsita especial de 11 onzas a S/ 12, el total sube a S/ 48.

Por su parte, el wrap tiene un precio de S/ 25.60, también con descuento. Todo se ve bien empacado y con diseño moderno, pero... ¿el sabor vale la pena?

El encargado de probar todo fue el querido Choca Mandros, conocido por tener buen diente y ser honesto con sus críticas.

Choca probó el wrap, el pollo, la salsa, las papas de la marca "Adicto" de Flavia Laos y dio su sincera opinión al respecto.

Empezó por el wrap: "El cheddar pensé que iba a ser un poco más presente", comentó. Después pasó al pollo y no se guardó nada. "Me gustó más el pollo en el wrap. Mmm, buena salsa ah", opinó. También probó las papas: "Me gustan a mí más crocantes. No están muy crocantes, pero de sabor están como que normal, buen acompañante", señaló.