Reimond Manco lanza contundente mensaje contra podcast de Farfán: "Voy a contar todo lo que sé"

Reimond Manco y Jefferson Farfán continúan intercambiando mensajes contundentes siempre que tienen la oportunidad en los programas que se emiten por YouTube. La disputa entre los exfutbolistas comenzó cuando 'Rei' criticó unas declaraciones de Paolo Guerrero sobre la Liga 1.

Esto llevó a que la 'Foquita' defendiera a Guerrero, llamando a Manco 'pisapaja' en su podcast 'Enfocados'. Ante ello, el exfutbolista Manco reveló que él podría contar todo lo que sabe del fútbol peruano, al mismo estilo que el '10 de la calle'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Parecía que la situación entre Reimond Manco y Jefferson Farfán se había calmado; sin embargo, el exfutbolista Reimond Manco volvió a hablar sobre el '10 de la calle'. Esta vez, criticó los temas que se están tratando en su podcast 'Enfocados', que conduce junto a Roberto Guizasola en la popular plataforma de 'YouTube'.

En la edición más reciente de 'Doble punta', Reimond Manco expresó su descontento por las controvertidas declaraciones y titulares que ha generado el podcast de 'El 10 de la calle'. Cabe recordar que André Carrillo reveló cómo respondió a Ricardo Gareca cuando iba a fichar por un club de Arabia Saudita.

El jugador de Unión Comercio. Reimond Manco, expresó su descontento con la forma en que Jefferson Farfán está gestionando los contenidos en su podcast. No obstante, afirmó que cada persona es libre de decidir cómo manejar sus temas, aunque él no optaría por hacer lo mismo.

"Está lucrando a costillas de otros. Tú sabes muchas cosas que yo he contado, dime si no sería bomba. Son cosas que yo puedo contar a amigos internamente, creo que hay formas. Estoy seguro que si hay alguien que quiere meterse en este medio y tuviera la información que yo tengo, no lo piensa dos veces, y encima el barro con ventilador y que salpique a quien salpique. Se llamaría 'Embarrados', pero no quiero y no puedo estar en guerra", sentenció al programa citado.