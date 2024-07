Alejandro Toledo sufre descompensación y suplica atención médica durante juicio: "Quiero que me lleven al hospital"

Durante el proceso judicial en su contra por el supuesto delito de colusión en el caso de la Interoceánica Sur, el exmandatario Alejandro Toledo solicitó atención médica con urgencia. Y es que el exmandatario empezó a sentirse 'absolutamente mal', por lo que clamó para ser trasladado a cualquier hospital.

Cabe resaltar que, según la Fiscalía, se le investiga por recibir 25 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicarse la licitación de la construcción de los Tramos 2 y 3 del corredor vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Conoce más detalles a continuación.

Durante la transmisión en vivo de Justicia Tv de la audiencia pública la mañana de este jueves 11 de julio, se ve cómo Alejandro Toledo Manrique se empieza a sentir mal tras descompensarse y solicita con dificultad ser trasladado a un hospital local. En respuesta, la magistrada presente le permitió retirarse para recibir atención médica.

"Aló, por favor, me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven a un hospital, a cualquiera, o a una clínica. Estoy con los trabajadores (del INPE), no hay un médico. Por favor, Roberto (su abogado) estoy mal", dijo el exmandatario, quien también insultó a uno de los policías que lo resguardaba por interferir en su pedido.