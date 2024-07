Yaco Eskenazi sorprende a Natalie Vértiz con hermoso regalo por su aniversario: "Con todo mi corazón"

Natalie Vértiz compartió con todos sus seguidores el romántico detalle que tuvo su esposo Yaco Eskenazi para celebrar su noveno aniversario de bodas. La modelo se mostró muy emocionada por el gesto y el conmovedor mensaje que él le dedicó.

En sus redes sociales, Natalie Vértiz mostró el impresionante arreglo floral que recibió de Yaco. Sin duda, el presente de su esposo Yaco Eskenazi tocó su corazón en su aniversario 9 de matrimonio. A través de Instagram, Natalie le dedicó palabras de amor.

"Te amo Yaco!!! Mi ride or die forever & ever. La vida y la risa contigo son de lo mejor que me ha pasado. Mi rey", escribió Natalie en su Instagram junto a un video del arreglo que incluía rosas rosadas y flores moradas.