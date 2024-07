Marcelo Tinelli: Mujer que lució 'cariñosa' con el conductor revela qué vínculo tienen ¿Amigos cercanos?

La modelo argentina, que fue vista en una actitud cariñosa con Marcelo Tinelli, finalmente ha decidido hablar sobre los rumores que han circulado acerca de su vínculo con el famoso presentador y actual pareja de Milett Figueroa. Cabe resaltar que esto ocurre después de que se publicaran imágenes de ambos compartiendo en la Copa América en Estados Unidos.

Por otro lado, Milett Figueroa no se ha pronunciado al respecto, pues no pudo acompañar al divo argentino al torneo de la Conmebol. ¿Qué vínculo tiene la modelo argentina con Tinelli? Conoce mas detalles en la siguiente nota.

El programa magazine América Hoy mostró las conversaciones que tuvieron con la modelo argentina Euge Schlatter que había sido vinculada con Marcelo Tinelli luego de aparecer juntos en una imagen y con bastante confianza. En ese sentido, muchos internautas se preguntaron quién era dicha mujer.

Ante ello, la modelo argentina precisó cuándo conoció a Marcelo Tinelli y reveló que ambos mantienen la afición por el fútbol. "La relación que me une a Marcelo es una relación de pura amistad. Nos conocimos en Qatar por amigos en común y todos somos fanáticos de la selección Argentina. Un colega de mi país me preguntó si estaba soltera a lo que yo respondí que si y que estaba abierta al amor. La respuesta no tiene nada que ver con Marcelo", precisó.