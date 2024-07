Pamela López reacciona a críticas sobre Cueva y Pamela Franco: "Nunca será feliz destruyendo un hogar"

Pamela López ha vuelto a ser el centro de atención tras su reacción a los rumores sobre la relación entre su esposo, Christian Cueva, y la cantante Pamela Franco. En medio de este escándalo, López ha dejado claro su sentir a través de las redes sociales, dejando entrever un mal augurio para la nueva pareja.

Pamela López ha tratado de mantenerse tranquila ante el escándalo que envuelve a Christian Cueva y Pamela Franco. Sin embargo, su reciente actividad en Instagram ha dado mucho de qué hablar. La aún esposa del futbolista sorprendió al darle 'me gusta' a varios comentarios que sugieren que la relación de Cueva y Franco no terminará bien.

Uno de los comentarios a los que López dio 'me gusta' decía: "Hermosa sigue adelante, Dios te bendiga enormemente. Nunca desmayes y deja todo lo que te hace daño. Recuerda, todo lo que mal empieza, mal acaba. Esa mujer nunca será feliz destruyendo un hogar y construyendo su felicidad con el dolor ajeno. Fuerzas regia, sigue así, brillando".

Likes de Pamela López en Instagram. (Captura de pantalla)

Esta acción ha sido vista como una clara indirecta a la nueva posible pareja. Por otro lado, López siguió dando me gusta a múltiples comentarios que la elogian y que resaltan que Cueva no actuó bien al protagonizar todo este escándalo público.

"Uff eres mucho para Cueva. Sal adelante ponte bonita para ti y disfruta tu soltería y verás que (vas a) encontrar al amor bonito... Pero date tu tiempo, disfruta", comentó una usuaria y Lopez reaccionó. "Todo aquí se paga en la tierra, tranqui guapa y no por ser madre no tienes derecho a salir después de tanto soportar", fue otros de los mensajes a los que Pamela López le dio 'me gusta'.