¡Qué fuerte! Pamela López habría denunciado a Christian Cueva por abandono de hogar

Tras la polémica separación entre Christian Cueva y Pamela López, el influencer Ric La Torre reveló que la esposa del futbolista habría tomado cartas en el asunto luego de que 'Aladino' se retirara de su vivienda. En ese sentido, según el creador de contenido, López habría denunciado a su expareja por 'abandono de hogar'.

El hecho ha tomado por sorpresa a los usuarios en redes sociales, pues este polémico caso estaría lejos de terminar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de sus redes sociales, el influencer Ric La Torre reveló que Pamela López habría denunciado a su expareja Christian Cueva por abandono de hogar. Como se sabe, el influencer se caracteriza por dar este tipo de revelaciones de fuentes de primera mano.

De ser cierta esta información, un nuevo episodio se abriría en el polémico caso de Christian Cueva y Pamela López. Por el momento, la ola de críticas contra Pamela Franco no ha cesado. Incluso, estos ataques llevaron a que la cumbiambera cerrara sus comentarios en TikTok.

Por otro lado, Magaly Medina también comentó sobre el tema en su programa del 8 de julio. Y es que la 'Urraca' había revelado que Christian Cueva estaba buscando un nuevo departamento o casa para vivir solo. Estos eventos ocurrieron poco después de que Cueva hiciera un comunicado público anunciando su separación de Pamela López.

"Nosotros hemos investigado y él ya no está durmiendo bajo el mismo techo en la casa que compartía con Pamela López. Y eso sí, de repente es algo que le habrá prometido, pues no, a la Pamela Franco. Ella le habrá dicho, 'bueno, ahora demuéstrame', hizo el comunicado diciendo que ya no está con la madre de sus hijos, ahora ya no duerme en la casa de la madre de sus hijos, ¿no? Y está como que solitario por ahí", sostuvo Magaly Medina en su programa.