Novia de Luisito Sánchez desmiente a Leslie Moscoso: "Nunca he hecho un live, ella sí y me insultaba"

¡Se armó el escándalo! La actual pareja de Luisito Sánchez, Enza Mitrovich, salió al frente para responderle con todo a Leslie Moscoso, luego que esta la acusara de hacer transmisiones en vivo donde hablaba mal de ella y de su familia. Sin embargo, Enza negó todo y hasta mostró pruebas que pondrían en aprietos a la actriz cómica.

La polémica entre Leslie Moscoso y Luisito Sánchez no para, y esta vez fue la actual pareja del cantante, Enza Mitrovich, quien salió con todo a defenderse. La joven desmintió las acusaciones de la actriz cómica, quien la señaló por supuestamente hacer transmisiones en vivo donde hablaba mal de ella y su familia.

Todo comenzó cuando Leslie Moscoso dio una fuerte declaración en una entrevista para un medio local. Según la actriz, Enza habría estado hablando de ella en redes sociales.

"Hace 'lives' hablando de mí y de mi familia. Con mi hijo nadie se mete, así que ya no pienso dejarlo entrar a mi casa (a Luis)" , dijo Leslie muy molesta para Trome.

Pero Enza no se quedó callada y respondió desde "Magaly TV, La Firme". La pareja de Luisito Sánchez aprovechó el momento para desmentir a Leslie Moscoso.

"Para empezar, yo nunca he hecho un live en mi vida, en mis redes sociales. O sea, por ahí no hay forma que yo haya dicho algo. En cambio, ella sí lo hizo una vez. Un día entré a un live y ella estaba que me insultaba, decía que yo había ido a su casa a faltarle el respeto, que yo era una resbalosa, 'la resbalosa de la sobrina de Ricky', y cosas así que yo grabé el video", aclaró indignada.