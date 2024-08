Johanna San Miguel le coquetea a periodista 19 años menor que ella: "Ojalá nos podamos conocer pronto"

Johana San Miguel fue noticia hace unos días tras renunciar a la conducción de 'Esto es Guerra'. Sin embargo, parece estar estar lista para volver al ruedo, al menos en lo sentimental, ya que vuelto ha mostrado interés por un periodista deportivo a quien le lleva 19 años.

Todo empezó cuando el productor del programa '¿Qué pasará ayer?' intentó contactarse con con Johana San Miguel para invitarla a una entrevista, sin imaginar que la exconductora se mostraría sumamente interesada en el periodista Renato Luna.

El productor del programa digital reveló que la popular 'Queca' mostró especial interés en Renato durante una llamada telefónica. "Ayer estaba tratando de invitar a Johanna San Miguel para que viniera acá. Le envié la entrevista con Augusto, y me respondió: '¿Quién es el chico del medio?'", contó.

No obstante, fue el mismo periodista de depoirtes quien confirmó que la 'mamá leona' lo empezó a seguir en redes sociales y tuvieron un breve intercambio de palabras ya que proximamente visitaría su set.

"Vi que me agregó en Instagram y le dio like a una foto. (...) Puso unas manitos y un 'bravazo', así que le mandé un mensaje: 'Johanna, un gusto, ojalá nos podamos conocer pronto', y ella me respondió: 'Quiero ir a la entrevista'", comentó Renato Luna.