¡Felicitaciones! Alexandra Hörler anuncia que está embarazada: "Voy a ser mamá a los 41"

El pasado lunes, Kurt Villavicencio afirmó que una conductora de televisión de su canal Panamericana está en la dulce espera. Es así como hoy se anunció que es la querida Alexandra Hörler y contó cómo logró quedar embarazada después de mucho tiempo intentarlo.

La querida conductora Alexandra Hörler se presentó hoy en el programa de 'Todo se filtra' para anunciar que está embarazada y acaba de cumplir 17 semanas de gestación. Aunque se nota levemente su pancita, ha logrado disimular hasta poder dar la noticia al público.

Incluso, revela que estuvo intentando quedar embarazada por mucho tiempo, pero le dijeron que sería muy difícil por su edad y otras cosas más. Aún así, logró cumplir su sueño al lado de su esposo, con quien se animó a tener una familia juntos.

"Esta es la noticia más linda, más espectacular y más dulce que me ha tocado dar. Voy a ser mamá a los 41. Yo ya había dejado de cuidarme durante un año y medio. Fui en la ginecóloga y me dijo 'es muy difícil en tu caso'. Yo no los congelé porque al principio yo no quería ser mamá, pero conocí a mi esposo y fueron pasando los años de casados, la situación cambió totalmente. Lo hablamos de 'si por qué no tener mi familia', mi hijito con mi esposo" , expresó.

Así mismo, la conductora de TV no dudó en llenar de halagos a su esposo. Afirma que es una persona que tiene mucho amor por dar, es un buen padre y un hombre maravilloso, con quien se animó a convertirse en madre.

Después, la conductora de TV cuenta que estará dando a luz a finales de noviembre y muy pronto hará la revelación de sexo de su bebé al público, porque ellos ya lo saben. Además, estuvo revelando que estos primeros meses le ha chocado bastante.

"He tenido un primer trimestre y parte del segundo, bien pesado. Todos los síntomas que puede tener una embarazada, he tenido náuseas, mareos, me duele la cabeza, me molestan los olores. Pasan muchos cambios, hay cosas que me ponen mucho más sensible, hay a veces que se me cruzan los chicote", cuenta entre risas.