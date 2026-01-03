¿Erick Elera conducirá "Mande quien mande"? Actor responde: "Tengo varias propuestas"

Erick Elera decidió romper su silencio y aclarar los rumores que lo vienen vinculando como posible conductor del programa "Mande quien mande". Además, habló con sinceridad sobre su continuidad en la exitosa serie "Al fondo hay sitio", donde da vida al popular personaje de Joel.

Erick Elera responde si conducirá MQM

El actor y cantante Erick Elera salió al frente para aclarar los rumores que lo vinculan como posible conductor del programa "Mande quien mande". El artista decidió aclarar la situación y contar su verdad sobre las especulaciones.

En los últimos días, su nombre empezó a sonar con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos. Muchos aseguraban que Erick Elera estaría a punto de regresar a la conducción en 'MQM', lo que generó dudas sobre su futuro en la actuación. Ante esto, Erick explicó que sí hubo un primer acercamiento, pero que todavía no hay nada firmado.

"Hubo un acercamiento y estoy muy agradecido por eso, pero no tengo definido nada. Gracias a Dios hay varias opciones, siempre tengo la idea de poder retomar la conducción", señaló con total sinceridad.

El actor confesó que le sorprendió la rapidez con la que se difundieron los rumores. Según contó, solo le preguntaron si le gustaría volver a conducir un programa en las tardes, pero no se habló de fechas, contratos ni compañeros de conducción.

Aun así, Erick no ocultó que le agradaría la idea de regresar a ese formato. Incluso, habló muy bien de las figuras con las que podría compartir pantalla. Sobre Laura Huarcayo, comentó que le parece una gran profesional y que el público la extraña mucho en la televisión.

"Me ha sorprendido que se filtre esto, me encantaría trabajar con Laura, con Carlos Vílchez que me da confianza y es un maestro, y a Laurita la gente la extraña, es una muy buena opción", afirmó Elera para Trome.

También tuvo palabras de respeto para Carlos Vílchez, a quien considera un referente del humor y la conducción en el país. Para Erick, trabajar con él sería una experiencia valiosa y un aprendizaje constante.

"A mí solo me han dicho, ¿te gustaría ser parte del programa de la tarde?, pero no sabía con quiénes, imaginé que Carlota seguiría, no sé que nombre tendría, si seguirá siendo MQM. Si se trabaja con Laura sería increíble, ojalá", dijo.

¿Dejará "Al fondo hay sitio"?

Otro punto que generó preocupación entre los seguidores fue la posibilidad de que Erick Elera deje "Al fondo hay sitio". Sin embargo, el actor fue claro al decir que su deseo es continuar en la serie, ya que aún no ha llegado a ningún acuerdo para salir del proyecto.

"En algún momento dije que si tengo que dejar la actuación por cantar lo haría, pero no sé si dejaría la actuación por la conducción. Gracias a Dios tengo varias propuestas laborales, todavía no he cerrado nada con nadie, espero en estos días poder definir que voy a hacer, no quisiera dejar AFHS porque aún no he llegado a un acuerdo con nadie", explicó.

Además, contó que actualmente está evaluando varias propuestas laborales y que no quiere tomar decisiones apresuradas. Dejó claro que está analizando con calma su futuro profesional.

Quiere seguir actuando y conducir

Finalmente, Erick Elera dejó abierta la posibilidad de poder combinar ambas facetas: la actuación y la conducción. Para él, lo ideal sería seguir en AFHS y, si se da la oportunidad, también volver a la televisión como conductor.

"No he firmado nada con nadie, en ningún aspecto. Si puedo hacer AFHS y conducir sería genial", concluyó el actor, mostrando entusiasmo y agradecimiento por el buen momento que atraviesa.

En conclusión, Erick Elera recibió propuestas para conducir "Mande quien mande". El actor sigue enfocado en evaluar sus opciones y agradece el cariño del público. Sus seguidores esperan atentos cuál será el próximo paso del popular 'Joel', quien sigue dando que hablar en la farándula peruana.