Magaly asegura que Laura Huarcayo no está al nivel de conducción de María Pía: "No tiene chispa"

Magaly Medina hizo una fuerte comparación entre María Pía Copello, actual conductora de Mande Quien Mande, y Laura Huarcayo, quien supuestamente iba a suplir a María Pía en el programa ante su posible renuncia, aunque finalmente esto no sucedió. La conductora de ATV indicó que María Pía tiene más chispa y gracia que Laura.

Magaly echa flores a María Pía en 'MQM'

Como se recuerda, hace unos días Magaly anunció que tenía información de primera mano sobre que María Pía dejaría la conducción de Mande Quien Mande, y al siguiente día fue la propia Copello quien confirmó que solo estaría a cargo los fines de semana en el programa.

Sin embargo, al día siguiente aclaró que se quedaría hasta fin de año, aunque aceptó que también tenía un nuevo proyecto, que luego Magaly revelaría se trata de un programa sabatino en prime time.

Ante la posible salida de María Pía, se empezaron a barajar nombres para su reemplazo. Entre ellos sonó con fuerza Laura Huarcayo, a quien Magaly comparó con María Pía, asegurando que su amiga tiene mucho más carisma y desenvolvimiento escénico.

"María Pía ha hecho una sección de entretenimiento buena y la gente se ha enganchado, y cambiar a una conductora para poner a alguien como Laura Huarcayo, que de repente ha sido buena, pero que no tiene... digamos que tiene que acostumbrarse a esta chispa de vida y energía", indicó.

Finalmente, Magaly dejó entrever que la permanencia de María Pía en Mande Quien Mande se debe a que existe un fuerte contrato comercial en el que ella es la principal imagen, por lo que no puede abandonar el programa de la noche a la mañana, debido al éxito que ha tenido.

María Pía se queda en 'MQM'

Hace unos días, Magaly Medina reveló que María Pía Copello se retiraría de la conduccción del programa 'Mande quien mande' para ir a cubrir otro proyecto televisivo en un horario estelar. Después de mucho pensar, la influencer habría decidido cambiar su decisión y posponer su salida.

"Todo eso es verdad, pero la televisión y las cosas a veces cambian. Y nos ha sorprendido a Marco, a Rosana, a mí, que somos creo que los únicos que sabemos que las cosas no se van a dar como nos dijeron que se iban a dar. Entonces esto qué quiere decir, que hoy yo no abandono el programa", reveló.

Es así que, la polémica generada por Magaly reafirma la importancia de María Pía Copello en Mande Quien Mande. Su permanencia no solo responde al cariño del público, sino también a compromisos comerciales que la consolidan como la imagen principal del programa en el horario estelar.