Ricardo Mendoza confirma que su prometida Katya Mosquera está embarazada: "Estoy muy contento"

El último fin de semana, Ricardo Mendoza y Jorge Luna presentaron un show único de 'HH' en la Torre Eiffel en París, donde tuvieron de invitada a Magaly Medina. Tras rumores de que 'Richavo' se convertiría en padre, el comediante decidió contarlo todo junto a su prometida Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza confirma que será papá

En el programa de 'Magaly TV La Firme', compartieron el show que realizaron los comediantes peruanos en París. Lo que llamó más la atención es que al final, Ricardo Mendoza anunció que efectivamente se convertirá en padre, ya que su prometida Katya Mosquera está en la dulce espera y ya tendría cuatro meses de gestación.

"Estoy contento voy a ser papá, ya soy papá porque estoy hermosa enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora, viene un hermanito para él, un Mendocita Mosquero", expresó Mendoza a las cámaras de Magaly.

Como se recuerda, la conductora de TV fue invitada especialmente para este show en París y se acercó al final de la presentación para felicitar personalmente a Ricardo Mendoza y a su pareja. La periodista expresó que a pesar de los ampays que comparte en su programa, es una fiel creyente del verdadero amor.

"Yo lo he felicitado porque esta bien que la gente me acuse de injustamente romper hogares, pero tengo un lado súper romántico, yo todavía creo en el amor", expresó.

¿Cuándo se casarán?

Como se recuerda, Ricardo Mendoza le pidió la mano a su pareja en marzo de este año. Aunque tenían planeado casarse en enero de 2026, puede que adelanten los preparativos para antes de que nazca su bebé.

"El matrimonio estamos decidiendo si es antes o después, era en Enero, pero estamos viendo eso todavía. Prometo que lo haremos antes", expresó el comediante.

Luego, la joven expresó sentirse muy contenta por la noticia y por la familia muy unida que están creando junto a Ricardo. Incluso, reveló la buena relación que tiene el comediante con su pequeño.

"Nos adelantaremos un poquito. Yo me siento tranquila y muy contenta, estamos formando una familia muy bonita. Mi hijo lo quiere un montón y feliz porque será hermano mayor, contentos ahorita", agregó.

De esta forma, Ricardo Mendoza expresó sentirse muy emocionado por esta nueva etapa que viene, aunque señala que ya se considera padre porque tiene mucho cariño al primer hijo de su pareja. Por su parte, Magaly espera que el comediante de 'HH' tenga una bella familia estable con la joven Katya Mosquera