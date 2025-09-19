"Podría tener cáncer": Miembro de la familia Succar genera preocupación por su estado de salud

Kenyi Succar, hermano menor del reconocido productor y músico peruano Tony Succar, preocupó a sus seguidores tras confesar que enfrenta un delicado momento de salud. A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer explicó que los médicos le informaron sobre un alto riesgo de padecer cáncer.

¿Cuál es el estado de salud de Kenyi Succar?

Según detalló en un video que publicó en Instagram, existe un 70% de probabilidades de que se trate de cáncer de tiroides, lo que ha llevado a los especialistas a recomendar una intervención quirúrgica inmediata. Además, reveló que el diagnóstico llegó tras un examen médico que confirmó el crecimiento acelerado de un nódulo que lo ha acompañado durante varios años.

Kenyi reveló que la operación consistirá en una lobectomía, procedimiento mediante el cual le retirarán la mitad de la glándula tiroides. "Me extirparé la mitad de la tiroides", explicó, asegurando que confía en que este paso le permitirá recuperar su salud y dejar atrás esta etapa complicada.

Aunque reconoció el impacto que le causó recibir la noticia, el influencer se mostró sereno y con determinación de afrontar lo que viene. "Tengo que dejar esto atrás", expresó con firmeza, al recalcar que busca enfocarse en su recuperación emocional y física para salir adelante lo antes posible.

Kenyi recibe apoyo en redes sociales

La confesión de Kenyi no pasó desapercibida y rápidamente su hermano Tony Succar se pronunció con un emotivo mensaje de apoyo en redes sociales, transmitiéndole optimismo y fortaleza en este difícil momento. Del mismo modo, cientos de seguidores inundaron su publicación con palabras de aliento y deseos de pronta recuperación.

Además, los mensajes de sus seguidores se multiplicaron en la caja de comentarios, evidenciando la unión y respaldo que ha recibido el hermano del multipremiado productor musical, quien ahora enfrenta una de las batallas más importantes de su vida.

"Kenyi mente positiva! Este tipo de cáncer es el de mejor pronóstico, sobre todo si es detectado a tiempo!", "Fuerza Kenyi todo va a salir bien!!! ", "Prayers up, con todo menos miedo, sending you good vibes", "Eres jóven, eres fuerte y eres guapísimo. Rendirse no está permitido", expresaron sus seguidores.

De esta manera, Kenyi Succar enfrentará su operación con valentía y apoyo familiar. La reacción de Tony y de sus seguidores demuestra el cariño que lo rodea, dejando claro que, pese a la preocupación, no estará solo en este difícil momento de su vida.