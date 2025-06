Micheille Soifer revela el rumor más doloroso que escuchó sobre ella: "Dijeron que mi hermanito era mi hijo"

¡Fuertes declaraciones! Micheille Soifer sorprendió al abrir su corazón en el programa "La Noche Habla", donde reveló uno de los momentos más duros que le tocó vivir a causa de un rumor que involucró a su familia.

¡No aguantó más! Micheille Soifer se quebró al hablar de uno de los rumores más fuertes y dolorosos que ha escuchado en su vida. La cantante y ex chica reality visitó el programa "La Noche Habla" y sorprendió a todos con una confesión que tocó fibras muy sensibles.

Durante una dinámica en la que los conductores le preguntaron sobre los rumores más hirientes que ha enfrentado, Micheille no dudó en contar lo que más le afectó.

La artista explicó que ese rumor le hizo mucho daño, no solo a ella, sino sobre todo a su hermano menor, quien era muy pequeño cuando escuchó esas cosas.

Su hermanito le pidió la verdad. Micheille contó que su hermanito llegó a preguntarle si realmente era su madre, generando un momento muy fuerte en su vida.

"Él estaba chiquito en el colegio y un día, después de todo lo que escuchaba en las noticias, me dice: 'Hermana, quiero preguntarte y quiero que me digas la verdad. Si tú eres mi mamá de verdad, dime. O sea, no te voy a juzgar, no me voy a sentir mal, te voy a entender'. Chiquito, ¿me entiendes?", relató con la voz entrecortada.