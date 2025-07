Génesis Tapia reveló la insólita justificación de Kike Márquez tras infidelidad: ¿Qué le dijo?

Luego de anunciar su separación definitiva de Kike Márquez, la exchica reality y ahora abogada Génesis Tapia ofreció una entrevista exclusiva al programa "Día D", en la que abrió su corazón sobre el difícil proceso personal que atraviesa. La ruptura ocurre después de nueve años de matrimonio y tres hijos en común, incluido un bebé nacido a inicios del 2025.

Durante la conversación con el programa dominical, Génesis Tapia se refirió al ampay que protagonizó Kike Márquez con otra mujer en un hotel. Aunque ese episodio fue un quiebre definitivo, la abogada aclaró que no se trató del primer problema en la relación.

La ex chica reality también explicó que su esposo intentó justificar su engaño culpándola a ella por estar centrada en sus estudios de Derecho, carrera que terminó con una beca completa gracias a su excelente rendimiento académico.

"El sabía de donde yo venía y el logró que muchas veces los errores como el lo considerara como propio cosas como: 'Yo te miento, pero es porque tú lo ocasionas' o 'Me pasó lo del ampay, porque todo eran tus estudios y no me dabas atención'" , contó.

Durante la entrevista, Tapia también abordó el daño emocional que fue acumulando desde su niñez y cómo este afectó su autoestima. Aunque logró culminar su carrera de Derecho con una beca y notas sobresalientes, reconoció que durante mucho tiempo sintió que no era suficiente.

"Toda la carrera la terminé becada con notas no menores a 18, todo con las mejores calificaciones, pero yo sentía que no era capaz de nada. Imagínate que tan contaminada estaba. Era importante empezar a sanar las heridas que veía arrastrando años atrás, me tomó tiempo darme cuenta que me manipulaba", indicó al dominical.