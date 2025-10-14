Papillón suma una nueva integrante a su familia: descubre quién es y cuándo podrás conocerla

Papillón, una de las agrupaciones de cumbia más sonadas del momento, sigue sorprendiendo a sus seguidores con noticias que generan gran expectativa. El grupo, conocido por su delantera musical potente y su energía en el escenario, acaba de anunciar que incorporará una nueva voz femenina, un hecho que ha emocionado a sus fanáticos.

Papillón anuncia su nueva integrante

A través de sus redes sociales oficiales, Papillón compartió una publicación que generó gran sorpresa: la agrupación ya habría seleccionado a su nueva papillonera, aunque decidió mantener el misterio hasta el 24 de octubre. La publicación mostraba una imagen enigmática acompañada del mensaje:

"Algo nuevo está por comenzar... Una nueva voz, una nueva energía, una nueva Papillonera. Descúbrela este 24 de octubre. ¿Te imaginas quién será?", escribió el grupo.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Fans de todas las edades expresaron su entusiasmo y curiosidad por descubrir quién se sumará al elenco musical de la cumbia peruana. Incluso las actuales integrantes de la agrupación, Nicolle Flores y Fiorella Caballero, compartieron su emoción y anticiparon la noticia en sus redes.

"La espera deseeesperaaaaa, ya quiero que sea 24", escribió Nicolle, mientras que Fiorella añadió: "AAAHHH ¡QUÉ EMOCIÓN!". Las publicaciones reflejan el entusiasmo que rodea a la nueva incorporación y la expectativa que genera en el público.

Papillón estrenó "Sola" en voz de Sandra Katiuska

El pasado 24 de agosto, Papillón realizó un concierto especial por sus 28 años de trayectoria en el Parque de la Exposición, reuniendo a grandes figuras de la cumbia peruana. Durante el espectáculo, la talentosa delantera musical Sandra Katiuska interpretó los clásicos del grupo, haciendo vibrar al público de inicio a fin.

En esta ocasión, Papillón estrenó la canción "Sola" en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube, acompañada de un videoclip grabado en vivo. La dulce y potente voz de Sandra Katiuska, quien forma parte de la agrupación desde hace algunos años, se ha consolidado como uno de los principales atractivos del grupo, ganándose el reconocimiento de los seguidores.

Entre los invitados que se hicieron presentes en la celebración por los 28 años de Papillón estuvieron Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú.

Papillón continúa sorprendiendo a sus fanáticos con nuevas propuestas y talento fresco. La incorporación de una nueva papillonera y los exitosos conciertos con invitados de renombre consolidan a la agrupación como un referente de la cumbia peruana. Con su energía renovada y su dedicación a la música, reafirma que su legado musical sigue más vigente que nunca.