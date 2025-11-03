Alexandra Méndez defiende a Pamela López tras orden que le prohíbe hablar de Cueva: "Él debería ir preso"

La tensión entre el futbolista Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, ha escalado a instancias legales. Cueva solicitó una medida judicial que prohíbe a López emitir declaraciones públicas en su contra, bajo riesgo de enfrentar prisión de hasta ocho años. Esta acción generó diversas reacciones en el ámbito mediático, entre ellas Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama'.

Alexandra Méndez respalda a Pamela López

En el marco del Festival del Reggaeton en el Estadio Nacional, Alexandra Méndez se pronunció sobre la medida judicial que limita a López de hablar públicamente sobre Cueva. La modelo venezolana no dudó en criticar al futbolista y reafirmar su respaldo a la madre de los hijos de Cueva.

"Bueno, ¿qué se cree, el intocable? Imagínate, bien descarado. Debería ir preso por haber golpeado a Pamela y por todo lo que ha hecho", señaló Méndez ante la prensa.

Durante el festival, Méndez compartió momentos con Pamela López y su pareja, Paul Michael, llegando incluso a abrazarse en señal de apoyo. Cabe recordar que hace un tiempo, 'La Chama' reveló que Cueva habría intentado acercarse a ella mientras aún estaba con López, situación que aumenta la tensión alrededor del caso.

Pamela Franco envía mensaje indirecto

Mientras tanto, la cantante Pamela Franco, pareja de Cueva, ha evitado opinar sobre el conflicto legal entre el futbolista y López. Sin embargo, en sus redes sociales compartió una publicación con un mensaje que muchos interpretan como una indirecta: la importancia de no exponer todos los aspectos de la vida personal para evitar la envidia y la crítica de los demás.

"Nunca publiques tus logros, publica alcohol y fiestas para que piensen que no tienes futuro; la mala envidia existe y la gente odia el progreso de otros. Triste, pero cierto", escribió Franco.

Historia de Pamela Franco

Consultada sobre esta publicación durante el festival, la artista prefirió no comentar, limitándose a un gesto que esquivaba profundizar en el tema debido a los asuntos legales que involucran a Cueva.

El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López continúa generando controversia y marcando la agenda del espectáculo local. La intervención judicial eleva la tensión, mientras figuras como Alexandra Méndez muestran apoyo a López mientras que Pamela Franco opta por mensajes indirectos que reflejan cautela.