Pamela López lanza importante anuncio en medio del cumpleaños de Christian Cueva: "Llegó el día mi amor"

Christian Cueva, destacado futbolista peruano, celebra su cumpleaños número 33 este 23 de noviembre. Su esposa, Pamela López, ha generado expectativa al anunciar una importante celebración para esta fecha especial, lo que ha dejado a muchos preguntándose si se reunirá con él en esta ocasión.

La noche anterior, Pamela Franco, actual pareja de Cueva, compartió en sus redes sociales una romántica imagen con dos copas de vino, sugiriendo que la celebración del futbolista podría incluir una cena íntima. Sin embargo, la aparición de Pamela López en redes sociales ha añadido un giro inesperado a la situación, ya que también ha confirmado que celebrará un evento significativo en honor al padre de sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela López hace importante anuncio en medio del cumpleaños de Christian Cueva

Luego de varias disputas, persiste la incertidumbre sobre si Christian Cueva y Pamela López llegarán a un acuerdo en beneficio de los pequeños. Sin embargo, recientemente, el futbolista conocido como 'Aladino' compartió momentos de calidad con sus hijos a través de sus redes sociales.

Pamela López en importante evento en medio del cumpleaños de Christian Cueva

Hoy, en el marco de su cumpleaños, surge la interrogante sobre si los niños celebrarán este día especial junto a su padre. No obstante, Pamela López ha aclarado que esto no ocurrirá, ya que anunció la celebración de la primera comunión de su hija mayor, un evento que no involucra al deportista.

La influencer publicó una imagen en la que aparece junto a su hija, ambas vestidas de blanco. La fotografía fue tomada, al parecer, en los alrededores de la iglesia, donde Cuevita no estuvo presente. En sus memorias sobre el evento religioso, López expresó sentidas palabras hacia su hija menor y reveló que su hija mayor asumirá el rol de madrina, depositando en ella la significativa responsabilidad de orientarla en su camino espiritual.

"Y llegó el día mi amor. Mi primera comunión. Yo Pamela López decreto que es un honor ser guía de este sacramento de acción de gracias que recibe mi adorada hija (...). Estoy segura que tu ejemplar hermana (...) quien hoy se convierte en tu madrina, te guiará al recibir el pan y el vino que por obra y gracia del Espíritu Santo, se ha convertido en el Cuerpo y Sangre de Jesucristo (...)", se puede leer.

Christian Cueva celebra su cumpleaños al lado de Pamela Franco

El futbolista Christian Cueva celebró su cumpleaños de manera inolvidable, rodeado de música y el cariño de su pareja, la cantante Pamela Franco. En un concierto realizado el 23 de noviembre, la artista sorprendió a Cueva con un conmovedor mensaje que dejó una huella en los presentes.

Durante su actuación, Franco realizó un gesto conmovedor hacia su pareja, convirtiendo la noche en una experiencia inolvidable para ambos. La conexión entre Cueva y Franco se hizo evidente al interpretar su exitosa canción 'Simplemente amigos', momento en el que la cantante dirigió su mirada a su amado y le expresó: "Te amo, mi amor". Este emotivo instante se volvió rápidamente viral en las redes sociales, capturando la atención de sus seguidores.

Finalmente, tras enfrentar un conflicto legal relacionado con los derechos de autor, los artistas alcanzaron un acuerdo con el compositor, lo que les permitió continuar interpretando la canción en sus presentaciones. Esta resolución les brindó la oportunidad de incluir esta obra musical en su celebración especial.