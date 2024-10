¡Se cansó! Milett enfrentó a jurado de "Cantando 2024" por minimizar su voz: "No estoy aquí para ser juzgada"

Milett Figueroa encaró a jueza invitada del programa "Cantando 2024". La situación se volvió tensa cuando la cantante argentina cuestionó el rol como jurado de Milett y criticó su voz, lo que llevó a Milett a dejar claro que no tolerará más ataques.

¡Milett Figueroa ha dicho basta! La popular modelo y actriz peruana no se quedó callada ante las críticas de 'La Bomba Tucumama', jurado invitado del programa "Cantando 2024". Desde su llegada al programa, Milett ha recibido una lluvia de comentarios negativos, pero esta vez decidió dar la cara y dejar en claro que no permitirá que la sigan cuestionando.

Todo comenzó durante la presentación de Matías Alé y su pareja de canto, Martina Scigliano, quienes interpretaron la canción "Corazón". Su actuación no convenció al jurado, y los comentarios fueron contundentes.

Sin embargo, la cantante Gladys Nelly del Carmen Jiménez, conocida como 'La Bomba Tucumana' fue más generosa en su puntuación, dándole tres puntos a Matías.

"A todos los veo con cariño. Me juega más la emoción y el cariño que les tengo. En este caso, a Mati, sabes que no cantas, pero eres muy comprometido" , expresó 'La Bomba', sorprendiendo a todos con su decisión.

Milett no tardó en reaccionar ante este gesto y dijo: "Respeto mucho a los compañeros del jurado, pero acá se puntúa por lo que se ve, no es cualquier cosa". Su comentario dejó claro que estaba dispuesta a defender su rol en el jurado.

A la respuesta de Milett, La Bomba no se quedó callada. "Milett, cualquier cosa es que tú juzgues la parte vocal de él" , le respondió. Pero Milett, firme en su postura, replicó: "Perdón, dije que respeto mucho las miradas de cada uno, pero acá se puntúa no por cariño, sino por lo que vemos".

En otro momento, Milett Figueroa expresó su descontento por ser cuestionada por su propia voz, siendo jurado.

"Cada vez que voy a dar mi opinión, no me van a estar juzgando vocalmente porque yo no estoy aquí para ser juzgada. Estoy aquí para dar mi opinión y, de verdad, hay que juzgar lo que vemos, no por cariño", sentenció la peruana, mostrando su determinación.