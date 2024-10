¡Se amistan! Prima de Marcelo Tinelli hace las paces con Milett Figueroa y hasta le canta (VIDEO)

Después de días llenos de tensión y enfrentamientos, Milett Figueroa y Mimi Alvarado, la novia de 'El Tirri' y prima de Marcelo Tinelli, han decidido dejar atrás sus diferencias y hacer las paces. Este conflicto se desató en el reality "Cantando 2024", donde ambas han estado en el centro de la atención.

Tras varios días de tensiones y disputas, Milett Figueroa y Mimi Alvarado, pareja de 'El Tirri' y 'prima' de Marcelo Tinelli, han optado por resolver sus diferencias y reconciliarse. Todo comenzó cuando Milett, parte del jurado del programa, le dio una calificación que no fue bien recibida por Mimi. A partir de ahí, las cosas se salieron de control. Ambas comenzaron a discutir, sacando a relucir viejas rencillas del pasado.

La tensión aumentó y, como resultado, Mimi explicó: "Nunca fue una pelea, fue como un teléfono descompuesto que no entendí, y bueno, me incomodé".

Esta situación dejó a los seguidores del programa impactados, ya que ambas mujeres mostraron su malestar sin pudor frente a las cámaras. En la reciente emisión del programa, se pudo ver a Mimi con una actitud más conciliadora.

El momento culminante de la reconciliación llegó cuando Mimi, en un acto de buena voluntad, decidió cantar "Marinero de luces" de Isabel Pantoja para ofrecer las paces a Milett. Después de su emotiva interpretación, se acercó a la mesa del jurado y le extendió la mano en un gesto de amistad. Milett correspondió amablemente, lo que dejó claro que ambas estaban dispuestas a comenzar de nuevo.

Desde que Milett se unió como jurado, ha recibido críticas de algunos medios que cuestionan su competencia para el puesto. Pero ella no se ha quedado callada.

"Pido respeto para todos los jurados. Si estamos aquí es decisión de producción, no culpa nuestra. Estoy aquí por mi novio, y eso no me quita mi trayectoria", afirmó con firmeza.