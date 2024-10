Magaly tilda de 'HIPÓCRITA' a Jessica Newton por negar amistad con 'Chibolín': "¡Qué cínica!"

Hace unos días, Jessica Newton afirmó no tener ningún tipo de amistad con Andrés Hurtado y tampoco conocer a sus hijas. Sin embargo, Magaly salió a desmentirla y la tildó de cínica al mostrar pruebas de los múltiples trabajos que la exreina de belleza y el expresentador de TV hicieron juntos.

Magaly destruye a Jessica Newton

En la más reciente edición de su programa 'Magaly TV, La Firme', la conductora tomó varios minutos para despotricar de Jessica. Además, recordó todas las veces que ella y Andrés Hurtado se demostraron afecto públicamente y realizaron eventos juntos.

Magaly recordó la vez que Jessica Newton se presentó en 'El valor de la verdad' y uno de sus acompañantes especiales fue Andrés Hurtado, quien tenía mucho conocimiento sobre la vida personal de la empresaria, ya que intervino durante una pregunta muy íntima sobre su pasado sentimental.

Además, la periodista también revivió el Miss Perú 2019, evento que fue organizado por Andrés Hurtado y por el que Jessica quedó enormemente agradecida, expresándole sinceras palabras de amistad y cariño.

Finalmente, Magaly recordó las múltiples ocasiones en que la dueña del Miss Perú Universo fue invitada al programa de 'Chibolín' para promocionar sus eventos y en todas se mostraron muy cercanos, e incluso hablaron sobre la posibilidad de que las hijas de Andrés participen en el certamen de Jessica.

Jessica Newton habló por primera vez tras la controvertida publicación de la revista Cosas, que la identificó como la promotora de una portada con Josetty Hurtado. En una entrevista firme en el programa 'América Hoy', la exreina de belleza negó tener cualquier relación con las hijas de Andrés Hurtado,

"No temo absolutamente nada. Nunca he hecho negocios con Andrés, ni he viajado con él, tampoco he recibido premios de su parte o tenido algún tipo de trato con sus hijas", declaró.