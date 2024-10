Marcelo Tinelli respalda a Milett Figueroa tras su polémica con Mimi Alvarado: "Es una buena mujer"

Las tensiones entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado llegaron a un punto crítico, sorprendiendo a todos los televidentes con un fuerte enfrentamiento en "Cantando 2024" que ha causado revuelo. Marcelo Tinelli, pareja de Milett y productor del programa, no dudó en salir en defensa de su mujer, expresando su opinión sobre la situación.

Marcelo Tinelli defiende a Milett Figueroa tras pelea con Mimi

El drama en el programa "Cantando 2024" de América TV se intensificó cuando Milett Figueroa y Mimi Alvarado protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Esta situación generó reacciones, entre ellas la de Marcelo Tinelli, quien tras la discusión, respaldó a Milett.

La semana pasada, Milett y Mimi mostraron su animosidad en el escenario, y las cámaras de América TV captaron cada momento. La pelea dejó a muchos espectadores atónitos, y las reacciones no se hicieron esperar.

Marcelo, al ser consultado sobre el altercado, reveló: "Tengo una muy buena relación con Mimi. Me enteré de la pelea y de todo. Es una situación que tendrán que resolver entre ellas. Yo no me quiero meter".

Marcelo Tinelli, siempre diplomático, afirmó que no quiere involucrarse demasiado. Confesó tanto que él y su primo 'El Tirri', pareja de Mimi, no han hablado del tema.

"Y con 'El Tirri' (su primo y pareja de Mimi) tampoco lo hablamos. Tratamos de no hablar del tema", declaró, dejando claro que respeta ambas relaciones familiares. Además, destacó su cariño hacia ambas mujeres: "Yo las quiero a las dos. Una de ellas es mi mujer y la otra es la de mi hermano, mi cuñada. Entonces, trato de no meterme", afirmó.

Elogios a Milett. Marcelo también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su relación con Milett. Y sacar cara por ella sobre cómo es.

"Estamos muy bien, pasando un buen momento. Ella es una muy buena mujer, que me hace muy bien y creo que hacemos bien los dos ", dijo Tinelli, lo que generó una ola de apoyo en redes sociales.

Los seguidores de la pareja mostraron su cariño en comentarios como: "Aguante Milett y Marcelo, amamos la pareja; ella es hermosa, fina y educada".

Apoyo en Redes Sociales

Las redes sociales se encendieron después de que Marcelo defendiera a Milett. Muchos usuarios apoyaron la relación de la pareja, comentando cosas como: "Milett le hace bien a Marcelo, ¡aguante la pareja!" Otros también defendieron a Milett de los ataques de Mimi, pidiendo que deje de colgarse de su fama.

El origen del conflicto

El drama entre Milett y Mimi parece haber comenzado durante unas vacaciones en Punta del Este el verano pasado. La disputa se encendió cuando Milett criticó la interpretación de Mimi de una canción de Shakira.

"¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí", le dijo Milett en medio de la tensa situación.

Mimi, visiblemente molesta, respondió con firmeza: "¿Cuándo hablé de vos? Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible acá".

Las palabras de ambas dejaron claro que la tensión era real y que la enemistad se estaba alimentando. Milett, tras el intercambio de palabras, se mostró confundida por la rabia de Mimi.

"Yo no sé de dónde viene tanta imaginación. La pasé fantástico. Mi verano fue hermoso", comentó. Y para cerrar, lanzó: "Que lo hable con su terapeuta, yo no tengo idea". Estas declaraciones reflejan su deseo de no dejar que el conflicto la afecte.

El enfrentamiento entre Milett y Mimi ha puesto en riesgo la armonía familiar, y aunque Marcelo intenta mantener la calma, el drama sigue generando interés. Los seguidores de "Cantando 2024" estarán atentos a cómo se desarrollará esta historia, esperando que las aguas se calmen y que la música vuelva a ser la protagonista.

El conflicto entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado ha dejado a todos con muchas preguntas. Con un productor como Marcelo Tinelli intentando mantener la paz, los espectadores se preguntan si habrá reconciliación o si la tensión seguirá creciendo en el escenario. Sin duda, el drama está lejos de terminar, y todos estarán pendientes de los próximos episodios.