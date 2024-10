Milett Figueroa impacta al interpretar tema a capela en el "Cantando 2024": ¡Recibió elogios! (VIDEO)

Milett Figueroa sorprendió en la última edición del "Cantando 2024". La modelo y actriz peruana demostró que sí sabe cantar, al interpretar un fragmento de la famosa canción. Su actuación a capela sorprendió tanto al público como al jurado, que no dudó en elogiarla.

Milett Figueroa dejó a todos con la boca abierta en la última edición del "Cantando 2024", el famoso reality de Marcelo Tinelli. La actriz y modelo peruana demostró que no solo es bella, sino que también sabe cantar. En una de sus intervenciones, Milett se animó a interpretar un fragmento de la icónica canción "Man! I Feel Like A Woman!" de Shania Twain. Su canto a capela impactó al público y al jurado.

Conflicto en el aire. Pero la felicidad de Milett no duró mucho. En el mismo programa, protagonizó una acalorada pelea con Mimi Alvarado, la novia de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli. El escándalo estalló cuando Milett calificó a Mimi con un cero tras su presentación, lo que enfureció a la participante.

Milett dijo sin rodeos: " No me gustó, estoy decepcionada". Esto encendió la mecha, y Mimi le respondió con ironía, recordando una polémica actuación pasada de la modelo peruana: "Yo vi un video de Milett que cantó 'Soy una yayaya'. Hizo un disparate".

El enfrentamiento subió de tono cuando Mimi reclamó que Milett había interferido en sus ensayos, lo que provocó que la peruana le respondiera con firmeza.

"Tienes que aprender a aceptar los puntajes... Aprende a aceptar las críticas" , dijo Milett. Pero Mimi no se quedó atrás y lanzó una advertencia: "Me hiciste el verano imposible. Entonces, ya basta. Tú eres actriz y mientes mucho... Que no me busque porque me encuentra"

La situación se volvió aún más tensa cuando Mimi presumió su larga relación con Marcelo Tinelli, a lo que Milett replicó: "Parece que es el único logro que tiene, conocer a Marcelo. Trabaja por ti".

"Ya basta Milett porque yo solamente trabajé dos veces con Marcelo en 18 años... Y estoy bien agradecida. Es muy fácil entrar, pero muy difícil es sostenerse. Entonces, no me busques la boca... Lo que yo hice en el verano, lo puedo hacer ahora. Me callé mucho en el verano y lloré mucho. No me busques porque no quiero seguir entrando", contestó Mimi.