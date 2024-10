Milett Figueroa minimiza pelea con prima de Marcelo Tinelli en 'Cantando 2024': "Que hable con su terapeuta"

El pasado lunes 14 de octubre, volvieron a suceder hechos en 'Cantando 2024' que llamaron la atención de los televidentes Entre ellos, destacó el regreso de Flor Peña como conductora, luego de haber sido sustituida temporalmente por Fernando Dente. Además, se reveló la sentencia de Mimi Alvarado, quien previamente había criticado a Milett Figueroa por darle una calificación de cero.

Ante ello, la novia de Marcelo Tinelli se pronunció luego de protagonizar un tenso momento con Mimi. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Flor Peña se mostró sorprendida por el enfrentamiento entre Milett Figueroa y Mimi, prima de Marcelo Tinelli. La conductora cuestionó a la ahora jurado de 'Cantando 2024', quien desestimó las críticas de Mimi, afirmando que sus comentarios carecen de base y sugiriendo que debería buscar terapia.

En el programa LAM, Mimi recordó un conflicto anterior con Milett en Punta del Este que le afectó emocionalmente. Sin embargo, Milett minimizó la situación, diciendo que disfrutó de su verano y que no entiende por qué la dominicana está molesta. Estas declaraciones tomaron por sorpresa a Flor Peña, quien siguió realizando consultas al respecto.

"No sé, yo solo la puntué y de ahí se descolocaron las cosas. ¿Ya viene mal del verano? Yo no sé de dónde lo trae realmente. Yo la pasé fantástico. Mi verano fue hermoso, la pasé genial. Así que no sé de dónde tanta imaginación. ¿Por qué tan enojada está ella? No sé, qué lo hable con su terapeuta, yo no tengo idea" , respondió Milett Figueroa a Flor Peña.

Por su parte, Milett Figueroa se mostró en calma y sin quitar la sonrisa del rostro, pues minimizó lo sucedido con la prima de Marcelo Tinelli, quien dejó entrever que pasaron mal el verano por culpa de la peruana.

El conflicto se originó cuando Mimi Alvarado interpretó una canción de Shakira en el programa y Milett Figueroa le otorgó una calificación de cero. Esto generó una fuerte reacción por parte de Mimi, quien respondió con críticas hacia Milett.

"No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche", fueron las duras palabras de Milett Figueroa, antes de calificarla con un cero. "No me gustó, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado, no se entendió. No hay dicción, no me gustó, pero de verdad no me gustó esta vez", añadió Milett Figueroa.