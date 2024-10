Cuñada de Tinelli discutió EN VIVO con la mamá de Milett tras llamarla: "La santera más grande del Perú"

La tensa relación entre Mimi Alvarado, cuñada de Marcelo Tinelli, y Doña Martha, la mamá de Milett Figueroa, ha llegado a un nuevo nivel. Todo comenzó cuando Mimi se conectó con "Amor y Fueg"o para hablar sobre un reciente intercambio de palabras con Milett en el reality "Cantando 2024".

La controversia en la farándula peruana se ha encendido nuevamente. Esta vez, la protagonista es Mimi Alvarado, cuñada de Marcelo Tinelli, quien ha tenido un fuerte cruce verbal con Doña Martha, la madre de la popular modelo Milett Figueroa.

Mimi hizo una aparición vía videollamada en el programa "Amor y Fuego". Ella fue contactada para hablar sobre su relación con Milett y sus comentarios sobre su romance con el famoso conductor argentino.

Mimi explicó que se sintió desubicada por las palabras de Doña Martha, quien supuestamente respaldó a alguien que dijo que ella estaba enamorada de Tinelli, pues le habría dado un like al comentario. Sin embargo, en la misma conversación la mamá de Milett aclaró que no fue ella, pues le han hackeado sus redes.

"Tenga mucho cuidado a la hora de referirse a mí en lo que respecta a Marcelo. No me gustó para nada que avalara que yo, con 18 años de relación con Luciano, esté enamorada de Marcelo. Esa es mi molestia con Milett" , declaró Mimi, dejando claro que no está dispuesta a que se hable de ella de esa manera.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Mimi hizo un comentario sobre Doña Martha, donde dijo que era santera, que es alguien que tributa a las imágenes un culto supersticioso y algunos lo atribuyen a sinónimo de brujería.

Al escuchar estas palabras, Doña Martha no se quedó callada y decidió llamar en vivo a "Amor y Fuego" para defenderse.

"La malcriada y atrevida es ella, que no sabe respetar a una mujer grande", dijo, claramente molesta por lo que había dicho Mimi. Además, le pidió que no la metiera en sus problemas. "Son grandes y que se lo arreglen ustedes, pero a mí no me metas. No creo que a Marcelo le gusten estos entredichos tan vergonzosos", añadió la madre de Milett, dejando en claro que no tolerará faltas de respeto.