¿Con su pareja? Katia Palma viajó acompañada a Estados Unidos y disfruta de sus vacaciones

Katia Palma, conocida por su chispa y humor en la televisión, sorprendió a todos al ausentarse de "Esto es Guerra" para tomarse unas vacaciones en Los Ángeles, Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la conductora compartió varias fotos y videos de su paseo por Universal Studios, pero lo que más llamó la atención fue la compañía con la que viajó.

Katia Palma se va de vacaciones a Estados Unidos con especial compañía. (Instagram)

Sin embargo, sus seguidores no tardaron en preguntarse si, además de sus amigas, su pareja también la acompañaba en este viaje. Recordemos que hace poco, en una entrevista con Magaly Medina, Katia reveló que está en una relación con alguien 10 años menor que ella, lo que generó bastante curiosidad entre sus fans.

Aunque Katia no confirmó si su pareja está en este viaje, sus publicaciones siguen dejando espacio para la especulación.

El viaje de Katia Palma no solo sorprendió por sus fotos en Estados Unidos, sino también porque la actriz no ha estado presente en las recientes ediciones de "Esto es Guerra". Durante su ausencia, fue María Pía Copello quien ocupó su lugar, lo que generó muchas preguntas entre los seguidores del programa.

A pesar de esto, Katia aclaró todo desde sus redes sociales, explicando que se trata de unas vacaciones temporales.

Durante su entrevista con Magaly Medina, Katia Palma reveló más detalles sobre su vida amorosa. Con su característico humor, confesó que su pareja actual es 10 años menor que ella.

"Siempre me he fijado en menores que yo. Chupo colágeno, los exprimo, me lleno de eso y después los boto", bromeó. Además, Katia mencionó que lleva 4 años conviviendo con su pareja y que se siente muy feliz. "Estoy pasando una etapa bien bacán de convivencia, me siento contenta. Pero igual tú no sabes lo que pueda pasar el próximo año", señaló.