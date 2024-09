11 de septiembre: Así se vivió el atentado a las Torres Gemelas, la tragedia que impactó a Estados Unidos

9/11 🇺🇸



O Tribute in Light ( Tributo em Luz ) voltou neste ano para marcar os 23 anos desde os ataques terroristas do 11 de setembro. A instalação pode ser vista em um raio de 96 Km ao redor de Lower Manhattan, do anoitecer de 11 de setembro até o amanhecer de 12 de setembro.... pic.twitter.com/ZYYw0PhCwh