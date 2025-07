Angie Jibaja responde fuerte a Romina Gachoy y aclara su verdad: "Me han botado de su casa"

¡Fuerte y claro! Desde Chile, Angie Jibaja decidió alzar la voz tras las duras declaraciones que hizo Romina Gachoy en el programa de Magaly Medina. La uruguaya aseguró que la modelo le envió audios perturbadores a sus hijos y hasta la acusó de pedir dinero a cambio de firmar la tenencia. Pero Angie no se quedó callada y mandó un mensaje en video a "Todo se filtra".

Angie Jibaja decidió romper su silencio desde Chile y respondió a las duras acusaciones que lanzó Romina Gachoy en el programa "Magaly TV La Firme". La exmodelo se defendió con todo y aseguró que sí ha intentado acercarse a sus hijos, pero que la han rechazado.

En sus declaraciones, Angie Jibaja aseguró que ha querido tener contacto con sus hijos, pero no se lo permiten.

"Romina, sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes? Si es todo lo contrario, he ido a la casa de ustedes, he tocado su puerta y me han botado", expresó con fuerza.