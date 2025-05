¿Indirecta para Farfán? Yahaira Plasencia estrenará tema: "Aunque eres galáctico, pareces mi fanático"

¡La salsa está picante! Yahaira Plasencia volvió a causar revuelo al lanzar un adelanto de su nueva canción, donde la letra ha sido tomada como una posible indirecta para Jefferson Farfán, su expareja. ¿La razón? Menciona a un "galáctico" que parece ser su "fanático", y ese término lo popularizó nada menos que el propio exfutbolista en su podcast "Enfocados".

La cantante publicó un video cantando un fragmento del tema, y de inmediato generó reacciones entre sus seguidores y medios de espectáculos.

Pero eso no es todo. La canción sigue con frases aún más punzantes, pues habla de alguien que quiere un 'remember' estando en pareja.

" Todo lo que ves se lo aprendió con la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona ", se oye.

La salsera no se guardó nada y también soltó dentro de su adelanto una fuerte frase de superación. Yahaira combina bien las frases para dejar un mensaje que da de qué hablar.

"Bebé, ya fuiste, en un vaso de agua tú solito te hundiste. Deja de tomar, que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste. ¿Qué te pasó? ¿No que muy machito? ", se escucha.

Para muchos, esto sería una respuesta directa al videoclip en el que participó Jefferson Farfán, donde se escucha la frase "reina sin trono, se te cayó la corona". Ese video también fue relacionado con Yahaira, aunque él lo negó tajantemente.

"No, no, es una canción que han lanzado los chicos y yo los apoyo", comentó la 'Foquita' en una entrevista, asegurando que no hay ninguna indirecta. Cuando le preguntaron si se refería a Sergio George, respondió entre risas: "¿Sergio? Pero hay un montón de Sergio, hay un montón que se llaman Sergio. ¿No era Sergio George? No pues".