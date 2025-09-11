Isabella Ladera envía carta notarial a influencer que habló sobre su escándalo con Beéle: "Me quieren silenciar"

El influencer Oswaldo Villalobos se convirtió en tendencia luego de confirmar que Isabella Ladera, modelo vinculada a la filtración de sus polémicos videos con Beéle, le envió un 'Cease and Desist' a través de su abogado. La notificación busca impedir que Villalobos continúe hablando del caso bajo amenaza de acciones legales, lo que generó un cruce mediático que encendió las redes.

Influencer detalla la carta notarial

Durante un enlace en vivo con el programa 'Ponte en la Cola', Villalobos explicó que la carta notarial le llegó poco después de sus declaraciones en televisión, donde aseguró que Isabella Ladera era la responsable de filtrar los polémicos videos.

"El 'Cease and Desist' me llegó por WhatsApp y yo me declaro inocente de cualquier acusación. Si hay algún culpable, creo que es Michelle porque me pidió que le diera un consejo a Hugo", comentó con tono irónico.

Villalobos aseguró que la notificación llegó poco después de sus declaraciones en el programa, donde señaló que Ladera habría filtrado los videos para mantenerse en el centro de la polémica.

"Lo que pasa es que yo creo, que eso le dio en la llaga, eso le dio en la herida. Porque no puedo entender que todos los medios de comunicación hablen, porque esta noticia está a nivel mundial, y a la única persona que le están enviando una carta hasta ahora, es a mí", detalló.

El venezolano también aclaró que no fue el único en advertir sobre la filtración de material polémico desde julio. Según Villalobos hasta tres personas le habrían escrito.

"Yo creo que me quieren anular porque simplemente no voy con la corriente que ellos quieren... Ese día no solamente le advertí yo, le advirtieron varias personas. El 9 de julio le escribieron tres personas más que yo conozco. Quiero aclarar que ese día me llegó una imagen, yo nunca tuve el video", concluyó.

Chats revelan notificación vía WhatsApp

Además, Villalobos compartió en Instagram la conversación que mantuvo con Sebastián Montaño, abogado de Isabella Ladera. En el chat, el representante legal le solicitó que dejara de hablar de la modelo bajo amenaza de acciones legales.

"¿De cuándo acá se notifican procesos legales por chat? PDF en WhatsApp no es notificación, es intimidación barata". En el chat, el abogado le solicitó que dejara de hablar sobre Ladera y sus videos, advirtiendo que actuarían legalmente si continuaba: "Dado las declaraciones que ha dado las últimas horas por redes sociales (...) solicitamos que cese de hacer estas afirmaciones y baje cualquier video que en ese sentido se exprese", escribió Montaño.

Villalobos, sin embargo, hizo caso omiso al mensaje y recalcó que un 'Cease and Desist' no se notifica mediante redes sociales, dejando entrever que continuará defendiendo su posición frente a lo que considera una intimidación.

En conclusión, el cruce entre Oswaldo Villalobos e Isabella Ladera sigue generando polémica en redes sociales. Mientras el influencer insiste en que actuó con responsabilidad al advertir sobre la filtración, la modelo intenta frenar la difusión de información mediante acciones legales.