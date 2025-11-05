Yahaira pone el parche tras ampay con Luis Fernando 'El Diablo': "No estoy estable para iniciar algo formal"

Después de ser captada entrando a su departamento junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo', Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la atención mediática. Las imágenes desataron especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, la 'Reina del Totó' sorprendió al romper su silencio y dejar en claro cuál es la verdad detrás de esas grabaciones.

Yahaira Plasencia rompe su silencio tras ampay con 'El Diablo'

Tras ser captada nuevamente junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo' y exsaliente de Pamela López, la cantante Yahaira Plasencia decidió aclarar los rumores. En entrevista con "América Hoy", la salsera fue directa y aseguró que no está lista para empezar una relación sentimental, pues atraviesa un momento complicado a nivel personal y familiar.

"Vero, por ahora mi foco no está en oficializar nada porque no estoy pasando un buen momento", escribió Yahaira mediante un mensaje de WhatsApp, descartando que haya algo serio con el empresario, con quien fue vista ingresando a su departamento de madrugada.

Yahaira contó que su principal preocupación en este momento es su familia, ya que uno de sus parientes estaría delicado de salud. La intérprete de "Y le dije no" se mostró firme al aclarar que no está emocionalmente lista para comenzar un romance.

"Como he repetido mil veces, tengo personas muy cercanas que me están acompañando en este momento difícil, a las que he aprendido a conocer y valorar mucho. Pero este no es el momento adecuado para iniciar algo formal con nadie, porque yo misma no estoy estable. Mi foco está en lo que atraviesa mi familia y ahora eso es mi prioridad", explicó la salsera.

La artista dejó claro que, por ahora, su corazón está en pausa y que no tiene planes de oficializar ninguna relación. Pese a los comentarios y los ampays, Yahaira aclaró que solo salió para distraerse.

"Salí a despejarme un poco porque han sido semanas difíciles y sí, compartí con las personas que suelen estar conmigo y me pidieron salir a despejarme un poco para salir de la rutina en la que estoy todos los días", comentó.

¿Qué momento complicado está atravesando Yahaira?

Hace unos días, Yahaira ya había confesado que atraviesa una etapa complicada por la salud de un familiar. La cantante se mostró sensible al hablar del tema y agradeció el apoyo que viene recibiendo de sus seguidores en este difícil momento.

"Yo siempre digo que Dios pone sus pruebas a sus mejores guerreros. A mi familia y a mí nos ha tocado un momento difícil, pero estamos juntos como siempre. Creo que el buen ánimo, la mente positiva, creer mucho en Dios, la oración tiene poder, nos está uniendo mucho más", expresó conmovida.

Además, la cantante aprovechó para dejar un mensaje de reflexión sobre la importancia de cuidar la salud. Con sus palabras, buscó generar conciencia en su público sobre la prevención y el valor de atenderse a tiempo.

"Hacerse chequear con tiempo, irse a ver cualquier cosita, por cualquier dolor. El querer vivir es todo, la gente tiene que saber que tiene que hacerse chequeos, tiene que agradecer", aconsejó la artista.

En conclusión, Yahaira Plasencia está enfocada en su familia y su bienestar emocional, dejando en claro que no hay romance ni relación formal con Luis Fernando Rodríguez, 'El Diablo'. Con su característico temple, la 'Reina del Totó' dejó claro que el amor puede esperar, pero su familia no.