Janet Barboza sobre nueva figura de Ana Siucho tras separación de Edison Flores: "Lo que se perdió"

La ruptura de Ana Siucho y Edison Flores generó controversia en el espectáculo peruano, ya que eran una de las parejas más sólidas. Sin embargo, fue bien recibida por varias personas, incluyendo a Janet Barboza, quien elogió el gran cambio físico que ha tenido Ana tras separarse del futbolista.

En la mañana de hoy, el programa que conduce Ethel Pozo presentó un informe sobre el radical cambio físico que ha tenido Ana en las últimas semanas, tras someterse a rigurosos entrenamientos personalizados, y Janet Barboza no pudo evitar comentar al respecto.

"Las mujeres, cuando se han separado, normalmente tienen dos opciones: una, se dan al abandono y comen todo lo que está a su alcance; o la segunda, al estilo Ana Siucho, que ha dicho: 'Yo no me voy a pegar al abandono. ¡Mira lo que te perdiste, Orejitas! Renovada, maravillosa, nuevo look'", dijo.