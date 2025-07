Hermana de Evelyn Vela se retracta y pide disculpas tras denunciar a su esposo por agresión: "Nadie es perfecto"

Emma Mejía, hermana de Evelyn Vela y exalcaldesa de Ica, dejó a muchos sorprendidos con un comunicado en sus redes sociales. En este mensaje, se disculpa por haber denunciado públicamente a su esposo, el cantante Carlos López del dúo Idéntico, por violencia familiar.

Emma Mejía, hermana de la conocida empresaria Evelyn Vela, causó revuelo al publicar un extenso comunicado donde se retracta de la denuncia por violencia familiar que hizo contra su esposo, Carlos López, integrante del dúo musical Idéntico.

En sus redes sociales, la también exalcaldesa de Ica admitió que fue un error haber hecho pública su situación y pidió disculpas a todos los que se vieron involucrados en el escándalo.

Hermana de Evelyn Vela se retracta de denuncia por agresión a su esposo. (Instagram)

La hermana de Evelyn reconoció que con sus declaraciones dañó a personas inocentes, como Beto Gómez, el otro cantante de Idéntico. También mencionó al equipo de trabajo del grupo, quienes según ella fueron afectados laboralmente sin tener nada que ver.

"Sé que los dañé y hoy pagan una culpa que no les corresponde... Pido disculpas al equipo de trabajo del grupo musical IDÉNTICO quienes han sido perjudicados laboral y profesionalmente, por un hecho del cual ellos fueron totalmente ajenos." , señaló.

La exalcaldesa Emma Mejía aseguró que no justifica lo que su esposo hizo, pero intentó explicar el contexto.

"No justifico lo que mi esposo Carlos López hizo, estoy en contra de la violencia, pero fue una consecuencia de muchos años que ambos no supimos reparar por creer que estábamos salvando a nuestra familia" , dijo.

Aseguró que su pareja se equivocó por culpa del alcohol, algo que, según ella, no es común en él y quienes lo conocen, pueden corroborarlo.

"Él se equivocó de la peor manera, pero a consecuencia del alcohol (cosa que no está acostumbrado hacer ya que él no bebe ni mucho menos usa drogas como se quiso decir). Quienes lo conocen saben la persona que es", afirmó. Emma también explicó: "Esa persona que salió no era yo, la que vieron era una mujer con dolor y llena de rencor que día a día aumentaba por todo lo que estaba viviendo".