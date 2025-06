Hermana de Evelyn Vela denunció haber sido agredida por su esposo y cantante Carlos López: "Pensé que no la contaba"

Emma Luisa Mejía Venegas, exalcaldesa de Ica y hermana de Evelyn Vela, ha revelado un preocupante episodio de violencia familiar. La exautoridad denunció haber sido agredida físicamente por su esposo, Carlos Alberto López Ramírez, vocalista de la agrupación musical 'Dúo Idéntico', durante la celebración del Día del Padre.

El caso se dio a conocer en el programa "Magaly TV: La Firme", donde se presentaron detalles del informe policial. Emma Mejía registró lesiones visibles en el rostro, incluyendo un hematoma cerca del ojo izquierdo. Según su testimonio, la agresión ocurrió dentro de un vehículo después del evento familiar.

Al escuchar sus gritos de auxilio, algunos parientes acudieron en su ayuda, lo que llevó a que el agresor intentara escapar. Sin embargo, agentes policiales lo capturaron a pocas cuadras del lugar.

La exalcaldesa, al salir de la sede judicial usando collarín y lentes oscuros, se dirigió al público con un mensaje contundente: "Denuncien, no se queden calladas. No esperen que pueda pasar algo más. Hoy fui yo, y sé que hay muchas mujeres que pasan por esto y muchas veces nos quedamos calladas".

Tras ser procesado, Carlos López recibió una sentencia de diez meses de prisión efectiva por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica. No obstante, la pena fue conmutada por 43 jornadas de trabajo comunitario.

Durante la emisión del programa, tanto Emma como Evelyn se conectaron por videollamada para brindar su versión de los hechos. Evelyn fue la primera en hablar y confirmó que el esposo de su hermana había estado consumiendo alcohol durante varias horas en un evento familiar.

Emma, por su parte, ofreció un testimonio estremecedor. Indicó que si no fuera por la rápida intervención de un amigo de la familia, el desenlace podría haber sido fatal.

"Habíamos tenido discusiones que dejaba pasar, pero nunca algo como esto. Todo estaba bien, subimos al carro y de la nada él me lanza un puñete a la barbilla. El seguridad del local vio eso, pero yo no quería hacer un escándalo, dije que todo estaba bien... los golpes seguían. Pensé que no la contaba si no llegaba un amigo de la familia, no sé si estaría acá", manifestó entre lágrimas.