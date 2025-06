Evelyn Vela confiesa que le dio impensado regalo a Pamela López por su cumpleaños: "Tiene una buena vibra"

Evelyn Vela y Pamela López parecen ser las nuevas mejores amigas de la farándula, ya que la popular 'Reina del Sur' estuvo celebrando el cumpleaños de 'KittyPam' en una conocida discoteca este fin de semana. En una reciente entrevista en Karibeña, contó el sorprendente regalo que le dio.

La nueva amistad de Pamela y Evelyn

Evelyn Vela llegó al programa ¡Qué Rica Mañana! y, en entrevista con Leysi Suárez, dijo que Pamela López le parece una mujer admirable y que tiene buena vibra. Además, confesó que conoció a la empresaria de discotecas en el cumpleaños de Elías Montalvo.

"Yo siempre he sido buena amiga, y sigo siendo buena amiga hasta el día de hoy (...) A Pamela la conocí ahí, en el cumpleaños de Elías. Hablamos un poquito porque en una 'yoga' no se puede compartir mucho, y le dije: 'Un día vamos a almorzar'. Entonces, así nos hicimos amigas, y así me invitó a su cumpleaños el sábado", dijo.

Por otro lado, Evelyn confesó que no llegó con las manos vacías al cumpleaños de la ex pareja de Christian Cueva, ya que le regaló un vestido de su propia boutique y animó a todos sus seguidores a revisar su página. Según Evelyn, Pamela tiene una vibra muy bonita y no descarta que su amistad siga creciendo con el pasar de las semanas.

"No me parece una chica mala, la estoy conociendo. No es que sea mi 'pinky', pero tiene buena vibra. Me ha causado una buena impresión, y aún no hemos hablado del tema (Melissa Klug y Christian Cueva)", sentenció.

Melissa Klug minimiza la amistad de Evelyn y Pamela

El último fin de semana, Evelyn Vela estuvo celebrando el cumpleaños de Pamela López en la discoteca 'La Cueva de KittyPam', y ambas confesaron que estarían empezando una amistad que haría temblar a la farándula peruana.

En ese sentido, una reportera de 'América Hoy' se comunicó con Melissa para preguntarle su opinión sobre el junte de Evelyn y Pamela, con quienes ha tenido diferencias en el pasado. Recordemos que con Pamela tuvo problemas por Christian Cueva, mientras que con Evelyn aún no queda claro por qué terminaron su amistad.

"¿Tienes temor de que ellas intercambien información o que Evelyn le cuente algo tuyo a la López? Te lo comento porque ella aseguró que muchas van a terminar", le preguntó una reportera del magazine matutino que dirige Ethel Pozo.

Es así que, Evelyn Vela y Pamela López han iniciado una sorpresiva amistad que ha captado la atención en la farándula local. La exbailarina destacó la buena vibra de Pamela y no descarta que su relación se fortalezca con el tiempo. Todo empezó en una fiesta.