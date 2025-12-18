Maggie Liza aclara regreso de Angie Jibaja al Perú tras crisis de Jean Paul y Romina: "Vino a ver a sus hijos"

Angie Jibaja volvió al foco mediático tras confirmarse su llegada a Lima en medio de rumores sobre una crisis entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Sin embargo, su madre aclaró que el viaje responde solo a un motivo personal y familiar: reencontrarse con sus hijos.

Madre de Angie Jibaja confirma su llegada a Lima

La confirmación oficial se dio luego de que la producción del programa 'América Hoy' se comunicara directamente con Maggie Liza para conocer el paradero de su hija. Ante la consulta, la madre de Angie fue clara y directa al señalar:

"Sí, sí está en Lima", despejando así las dudas que circulaban en redes sociales y espacios de espectáculos.

Durante la breve conversación telefónica, la reportera intentó obtener más detalles sobre el viaje, incluyendo si Maggie había acompañado a la exmodelo en su retorno al Perú. En un inicio, la progenitora evitó profundizar en el tema y dejó notar su incomodidad frente a la insistencia de las preguntas. No obstante, decidió aclarar la situación antes de finalizar la llamada.

"Me estás sacando por cucharitas. Esto es lo último que te contesto. Por favor, dice. Discúlpame. No, Angie viajó sola solo para saludar a sus hijos nada más por esta semana. Chao. Chao", expresó Maggie Liza, poniendo punto final a las especulaciones y dejando en claro que la visita tiene una duración limitada y un motivo estrictamente familiar.

Con esta declaración, la madre de Angie Jibaja buscó marcar distancia de los rumores que vinculaban el retorno de su hija con conflictos sentimentales ajenos, reafirmando que la prioridad de la exmodelo sigue siendo el vínculo con sus hijos.

Mensaje de Angie Jibaja reaviva la polémica en redes

Horas antes de que su madre confirmara oficialmente su llegada, Angie Jibaja reapareció en redes sociales con un video grabado en Lima. En las imágenes se le observa sonriente y acompañada de un amigo, detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores y para el público del espectáculo, que rápidamente reaccionó a la publicación.

El video estuvo acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión cargada de emociones y posibles indirectas sobre su situación familiar. En el texto, Angie escribió:

"Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en 5 años, una familia?. Yo los tuve desde mi barriga hasta los 9 y 8 años".

La publicación continuó con un mensaje más extenso, en el que la exmodelo puso énfasis en su rol como madre y en el anhelo constante de reencontrarse con sus hijos.

"Todo, todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?", agregó, generando múltiples reacciones entre usuarios que interpretaron sus palabras como una expresión de dolor y preocupación.

El contenido reforzó la versión de que su visita al Perú tiene un carácter emocional y personal, centrado en su maternidad y en la necesidad de mantener contacto con sus hijos, más allá del ruido mediático que suele rodearla.

Con la aclaración de Maggie Liza y el mensaje de Angie Jibaja, se confirmó que su llegada a Lima es por un periodo corto y solo para reencontrarse con sus hijos. Pese a los rumores, su entorno descarta otros motivos y pone el foco en su faceta más personal como madre.