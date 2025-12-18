Juan Ichazo hace mea culpa tras polémica con Johana Cubillas: "Jamás quise hacerle daño a la madre de mis hijos"

Un tenso cruce entre Johana Cubillas y Juan Ichazo en 'Amor y Fuego' dio un giro inesperado hacia la conciliación. Tras acusaciones por una supuesta deuda de pensión, ambos pasaron de los reclamos a las disculpas y coincidieron en priorizar el bienestar de sus hijos.

Juan Ichazo reconoce errores y busca recomponer la relación

Durante el espacio televisivo, Juan Ichazo decidió bajar el tono de la confrontación y asumir responsabilidades. El argentino reconoció que algunas de sus acciones afectaron profundamente a Johana Cubillas, especialmente la forma en que hizo pública su relación con Macarena Vélez, cuando la separación aún era reciente. Este punto se convirtió en el eje central de su mea culpa.

"Sí, manejé mal las cosas, lo admito. Nunca le quise hacer daño a la madre de mis hijos. Fui poco empático", expresó Ichazo, dejando en claro que su intención no fue herir a su expareja, sino que actuó sin medir las consecuencias emocionales de sus decisiones.

Las palabras del argentino encontraron eco en Johana Cubillas, quien decidió aceptar las disculpas con la intención de cerrar una etapa marcada por constantes enfrentamientos.

"Todos nos podemos equivocar, en su momento me dolió un montón, no me lo esperaba, pero yo quiero tener una relación normal con el papá de mis hijos. Que choquen con mis hijos, me duele", señaló, evidenciando que su principal preocupación siempre han sido sus pequeños.

En otro momento del programa, Cubillas reveló que ya desbloqueó a Ichazo y que ambos retomaron la comunicación por mensajes, un gesto que marca un avance en la búsqueda de acuerdos. Por su parte, el argentino reforzó su rol como padre y expresó su deseo de compartir más tiempo con sus hijos.

"Yo feliz de que vengan mis hijos a mi casa a vivir. Yo me muero por mis hijos", afirmó, al recordar la rutina que solía tener cuando convivía con ellos.

Johana Cubillas pide disculpas a Macarena Vélez y hace un mea culpa

La reconciliación no solo se limitó a la relación entre Johana Cubillas y Juan Ichazo. La influencer también decidió asumir su responsabilidad en la polémica que involucró a Macarena Vélez, actual pareja de su ex. Cubillas reconoció que se equivocó al insultarla públicamente durante un altercado previo.

"Soy una estúpida por haber tenido esa reacción e insultar a Macarena. No pretendo excusarme en nada porque eso está mal y punto. Solo quiero paz mental en mi vida", manifestó, visiblemente afectada, dejando en claro que no busca justificar sus palabras.

Además, fue enfática al señalar que no debió hacer comentarios sobre el aspecto físico de Vélez. "No debí meterme con su cuerpo", agregó, ofreciendo disculpas públicas y reconociendo que cruzó un límite que no correspondía.

En un tono más reflexivo, Johana explicó el contexto emocional que atravesaba cuando ocurrieron esos hechos. Aseguró que más que despecho, lo que sintió fue un profundo dolor al ver a su expareja iniciar una nueva relación poco tiempo después de la separación.

"Más que despechada, dolida, fue lo que sentí luego de ver las imágenes de ellos juntos. Mi familia se había terminado", confesó.

El conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo dio un giro hacia la reflexión y las disculpas públicas. Ambos mostraron disposición a dejar atrás las tensiones y priorizar el bienestar de sus hijos, mientras Cubillas también ofreció un mea culpa a Macarena Vélez en busca de cerrar heridas.