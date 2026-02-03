Precio del DÓLAR HOY, martes 3 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando un comportamiento tranquilo en el arranque de la semana. El dólar se mantiene estable, una tendencia que se viene observando desde finales de enero y que se consolida en los primeros días de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 3 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.358 soles para la compra y 3.369 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango controlado.

Este resultado no sorprende al mercado. En los últimos días, la moneda estadounidense ha mostrado valores muy similares, con ligeros ajustes que no han generado cambios bruscos ni alertas en el tipo de cambio.

Desde el cierre de enero, el dólar ha oscilado solo algunos centavos. Incluso durante el fin de semana, los precios se mantuvieron estables, reflejando una baja volatilidad en el mercado cambiario.

El comportamiento registrado confirma que el tipo de cambio sigue moviéndose dentro de márgenes estrechos. No se han presentado presiones que impulsen al dólar al alza o a una caída pronunciada.

Durante las últimas jornadas, la demanda de la divisa estadounidense se ha mantenido moderada. Esto ha permitido que el mercado encuentre un punto de equilibrio entre la compra y la venta. Incluso en días donde suelen registrarse pagos, transferencias o compras importantes, el dólar no mostró variaciones relevantes. Este escenario refuerza la percepción de estabilidad cambiaria.

Precio del dólar del 1 al 3 de febrero. (SUNAT)

Especialistas señalan que la calma en el mercado responde a la ausencia de factores económicos o políticos que generen incertidumbre. Tampoco se han registrado eventos externos de alto impacto.

En el contexto internacional, el dólar no ha mostrado movimientos fuertes que influyan directamente en el mercado peruano. Esta situación ha contribuido a sostener la estabilidad local.

Para las familias, un dólar estable representa una ventaja. Permite planificar gastos, pagos y compromisos financieros sin el riesgo de enfrentar subidas repentinas del tipo de cambio.

En el ámbito empresarial, especialmente para importadores y exportadores, la estabilidad del dólar reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la fijación de precios. También se benefician quienes reciben remesas o ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los pequeños ajustes registrados no han cambiado el escenario general de calma en el mercado cambiario. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense seguirá moviéndose dentro de rangos similares.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 3 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más importante es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y sacarle mayor provecho a tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este martes 3 de febrero, sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes controlados en los próximos días.