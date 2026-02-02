Precio del DÓLAR HOY, lunes 2 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano comienza el mes de febrero sin mayores sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se viene observando desde los últimos días de enero y que se refleja en un tipo de cambio controlado en el inicio de la semana.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 2 de febrero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.350 soles para la compra y 3.355 soles para la venta, manteniéndose dentro de un rango similar al registrado durante el fin de semana.

Este resultado no sorprende al mercado. En los últimos días, la moneda estadounidense ha mostrado una estabilidad marcada, con valores que se repitieron o registraron ajustes mínimos sin generar cambios bruscos.

Desde el cierre de enero, el tipo de cambio ha permanecido prácticamente sin variaciones. Tanto en jornadas hábiles como durante el fin de semana, los precios se mantuvieron en niveles similares.

El comportamiento observado confirma que el dólar sigue moviéndose dentro de márgenes estrechos. No se han presentado saltos inesperados ni presiones que alteren la dinámica del mercado local. Incluso en días donde suele incrementarse la demanda por pagos, compras o transferencias, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto refleja un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares.

Precio del dólar del 1 al 2 de febrero. (SUNAT)

Especialistas indican que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, la ausencia de factores económicos o políticos relevantes ha contribuido a mantener la calma cambiaria.

En el plano internacional, el dólar tampoco ha registrado movimientos significativos que impacten directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha ayudado a sostener el escenario de tranquilidad.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos financieros sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones comerciales a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense continuará moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 2 de febrero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 2 de febrero con una tendencia estable y sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.