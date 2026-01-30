Precio del DÓLAR HOY, viernes 30 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano culmina la semana con un comportamiento tranquilo. El dólar continúa mostrando una tendencia estable, con ligeros ajustes que no alteran el panorama general, el cual se ha venido consolidando desde finales de diciembre y se ha mantenido firme a lo largo de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 30 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.340 soles para la compra y 3.345 soles para la venta, confirmando la continuidad de un mercado controlado y sin cambios bruscos.

Este resultado no sorprende a los analistas. En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con movimientos suaves que no han definido una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Desde los últimos días de diciembre, el tipo de cambio ha oscilado apenas algunos centavos. En varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, los valores se repitieron o presentaron cambios muy pequeños.

Durante enero, el comportamiento del dólar ha sido constante. Aunque se observaron ligeros descensos progresivos, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos, reflejando un mercado estable y predecible.

Incluso en días donde suele aumentar la demanda por pagos, compras o viajes, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto evidencia un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 30 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de la divisa estadounidense. Además, la ausencia de factores económicos o políticos de alto impacto ha evitado presiones significativas sobre el mercado cambiario.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a sostener la calma cambiaria durante las últimas semanas.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto mensual.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera, la fijación de precios y la toma de decisiones comerciales. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos ni pérdidas inesperadas.

En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que la moneda estadounidense seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 30 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT brinda esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este viernes 30 de enero con una tendencia estable y sin sobresaltos en el mercado cambiario. Todo indica que, mientras no aparezcan factores externos relevantes, el tipo de cambio continuará moviéndose dentro de márgenes similares en los próximos días.