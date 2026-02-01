Dilbert Aguilar emocionado por el éxito del tema 'No te preocupes por mi' junto a Corazón Serrano

Corazón Serrano marcó un hito en la cumbia peruana en 2025 con su colaboración junto a Dilbert Aguilar en "No te preocupes por mí". El tema superó los 48 millones de reproducciones en YouTube, consolidó el liderazgo de la agrupación piurana, mientras el cantante reapareció en televisión emocionado al recordar el impacto de la canción.

Dilbert Aguilar se reencuentra con Corazón Serrano y celebra el éxito del tema

Durante la reciente edición del programa 'El Reventonazo de la Chola, Corazón' Serrano recibió un homenaje especial por su 33 aniversario artístico. En el marco de esta celebración, la producción invitó a Dilbert Aguilar, quien protagonizó un emotivo reencuentro con las integrantes de la agrupación y revivió uno de los momentos más exitosos de su carrera reciente.

En su participación, el intérprete no ocultó su alegría por la respuesta del público al tema que grabó junto a la orquesta. Aguilar agradeció la oportunidad y reconoció que nunca imaginó que la canción alcanzaría tal nivel de popularidad.

"Agradecer a la familia de Corazón Serrano por invitarme a esta colaboración, fue un placer. No pensé que me iba a pegar tan, pero tan fuerte", expresó ante las cámaras.

El cantante también destacó el trabajo interno de la agrupación al ser consultado por el impacto que Corazón Serrano mantuvo a lo largo del 2025. Para Dilbert, el éxito no es casualidad, sino el resultado de una labor conjunta y bien organizada.

"Yo creo porque trabajan bien, con un equipo maravilloso en sonido, marketing y producción. Todo salió como queríamos", comentó, resaltando la importancia del equipo que respalda a la orquesta.

Dilbert Aguilar gana premio por su trayectoria

Dilbert Aguilar fue homenajeado por todo lo alto en los Premios Karibeña 2025, donde recibió un reconocimiento especial a su trayectoria musical. El cantante de cumbia llegó como invitado al programa "El Súper Show de la Karibeña" y se llevó un premio que resume años de esfuerzo, música y conexión con el público que siempre lo ha acompañado.

El premio fue entregado en vivo, frente a los micrófonos de Karibeña, como parte de los Premios Karibeña 2025. La radio destacó no solo la trayectoria artística de Dilbert Aguilar, sino también su calidad humana y el respeto que se ha ganado dentro y fuera de los escenarios. Miguel Moreno fue uno de los encargados de entregar el galardón y destacar la importancia de este reconocimiento.

"Radio La Karibeña. Premios 2025. Un reconocimiento a la trayectoria. Este trofeo para ti, Dilbert. Por tu trayectoria indiscutible", expresó el locutor.

El conductor recordó que, pese a algunas ausencias en los escenarios, el cariño del público siempre se mantuvo firme. Ese respaldo constante fue clave para que Dilbert siga siendo una figura respetada y querida dentro de la cumbia nacional. Con el trofeo en las manos, Dilbert no ocultó su emoción y agradeció el gesto de la radio y de su gente.

"A nombre de mi empresa y a nombre de mi familia, gracias Karibeña. Familia Kapuñay, gracias por el cariño", expresó el cantante, recibiendo aplausos en cabina.

Con una carrera sólida y vigente, Dilbert Aguilar atraviesa uno de los momentos más emotivos de su vida artística. El éxito de "No te preocupes por mí" junto a Corazón Serrano y el reconocimiento recibido en los Premios Karibeña 2025 confirman el respaldo constante del público y de la industria musical.