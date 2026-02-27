Alejandro Sanz sorprendió al abrazar a Stephanie Cayo al final de su concierto en Lima: ¿La oficializó?

El concierto de Alejandro Sanz en Lima terminó con un momento que dejó a todos hablando. El cantante español cerró su show en el Estadio Nacional con un cariñoso abrazo a Stephanie Cayo, lo que encendió rumores sobre un posible romance entre ambos.

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo frente a miles en Lima

Las dos presentaciones del artista en Lima fueron un éxito total y con estadio lleno. Durante casi dos horas, el público cantó a todo pulmón temas como "Corazón partío", "Amiga mía", "Desde cuándo" y "Mi soledad y yo", creando un ambiente lleno de emoción y nostalgia.

Sin embargo, el instante que más llamó la atención llegó casi al final del segundo concierto. Stephanie Cayo apareció en el escenario y fue recibida con un abrazo por parte del cantante, escena que fue proyectada en las pantallas y celebrada por los asistentes con aplausos y gritos de sorpresa. Tras difundirse las imágenes del abrazo, las redes sociales explotaron con reacciones de los fans.

Comentarios como "La oficializó!!!!!" y "Hay amor por ahí" comenzaron a circular rápidamente, alimentando las versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

Otro detalle que llamó la atención fue que, al terminar el show en el Estadio Nacional, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz salieron del escenario caminando de la mano. La escena no pasó desapercibida entre los asistentes y en redes sociales.

Cercanía que aviva las especulaciones

Además, en los últimos días, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya habían sido vistos juntos durante la gira del cantante en países como Colombia y Ecuador. Incluso, se difundieron imágenes donde se les ve tomados de la mano, lo que reforzó aún más las especulaciones.

Otro detalle que sorprendió fue que, al salir del Estadio Nacional, un seguidor logró captar al cantante dentro de un vehículo, donde también se encontraba Stephanie Cayo en el asiento trasero. Esta escena volvió a generar comentarios sobre la cercanía que mantienen.

Cabe recordar que los rumores sobre un supuesto romance vienen desde el 2023, cuando ambos compartieron una fotografía juntos en redes sociales. En ese momento, la actriz peruana aclaró que su relación con el artista no iba más allá de una amistad.

Pese a todo el revuelo, Alejandro Sanz no ha confirmado ninguna relación. Durante su visita a Lima, cuando fue consultado por su vínculo con Stephanie Cayo, el cantante solo sonrió y evitó dar declaraciones al respecto.

En conclusión, el abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en pleno concierto en Lima se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. Aunque no hay confirmación oficial de romance, su cercanía y apariciones juntos siguen alimentando la curiosidad del público y manteniendo vivo el tema en redes sociales.