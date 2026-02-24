Stephanie Cayo reaviva rumores con Alejandro Sanz tras ser captada en varios conciertos de su gira

Las recientes imágenes difundidas por Magaly Medina volvieron a encender las especulaciones en la farándula. En los videos se observa al cantautor español Alejandro Sanz junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, lo que reavivó los rumores de un posible romance entre ambos. La cercanía no pasó desapercibida y el público recordó que en 2023 ya los habían vinculado sentimentalmente.

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son pareja?

Según un reportaje emitido por Magaly Tv: La Firme, Stephanie Cayo, asistió el 14 de febrero a un concierto del autor de Pisando Fuerte en Colombia. La actriz ocupó una zona preferencial y se fotografió con el artista, gesto que alimentó los comentarios sobre la naturaleza de su vínculo.

Días después, cámaras captaron a Sanz dentro de su camioneta y, según el informe televisivo, Stephanie lo acompañaba en Ecuador el 20 de febrero. La menor de las Cayo también estuvo presente en el espectáculo que el español ofreció el 21 de febrero en el estadio Modelo Spencer. La seguidilla de apariciones reforzó las sospechas.

El 22 de febrero, la llegada del cantante a Lima provocó gran expectativa entre sus seguidores, quienes aguardaban sus presentaciones en el Estadio Nacional. En ese contexto, la revelación televisiva sumó un nuevo capítulo a la historia y despertó aún más curiosidad sobre la relación entre ambos artistas.

No es la primera vez que enfrentan rumores. A finales de 2023, una fotografía juntos generó especulaciones similares. En aquel momento, Stephanie Cayo salió al frente y aclaró que "solo eran amigos", intentando poner fin a las versiones de romance.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Sin embargo, las imágenes recientes y su constante coincidencia en distintos países mantienen el tema en agenda.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Alejandro Sánchez Pizarro, nombre real del artista madrileño, nació el 18 de diciembre de 1968 y tiene 57 años. Con más de tres décadas de carrera, se consolidó como uno de los referentes de la música en español. Ha trabajado con figuras como Shakira, Alicia Keys y Tommy Torres, ampliando su proyección internacional.

Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti nació el 8 de abril de 1988 en Lima y tiene 37 años. Desarrolló su carrera en televisión y cine, y actualmente participa en la serie DOC, disponible en Netflix. La diferencia de edad entre ambos es de 20 años, un aspecto que los usuarios no han dejado de comentar en plataformas digitales.

En el plano sentimental, la actriz terminó en febrero de 2025 su relación con el actor mexicano Sebastián Zurita, apenas un mes después de oficializarla. Por su parte, Sanz mantuvo su último romance confirmado con la actriz española Candela Márquez, vínculo que concluyó en diciembre de 2025 tras un año juntos.

Las imágenes difundidas recientemente volvieron a colocar a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en el centro de la atención mediática. Aunque ninguno confirma una relación, sus encuentros y coincidencias en distintos países avivan los rumores de romance. Por ahora guardan silencio y dejan que las imágenes generen especulaciones.