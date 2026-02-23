RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Nicole Zignago, hija de Gian Marco, revela su romance con artista extranjera: "Nos entendemos un montón"

Nicole Zignago, hija de Gian Marco, confesó por primera vez que no está soltera y que vive un romance en privado con una artista extranjera.

23/02/2026

La cantante Nicole Zignago, hija de Gian Marco, sorprendió al confesar públicamente que no está soltera y que mantiene una relación sentimental con una artista extranjera. La revelación la hizo durante una entrevista y rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

Nicole Zignago confirma su relación y habla de su vida personal

En el pódcast "A la cocina TV", Nicole Zignago sorprendió al hablar sobre su situación sentimental actual. La artista, que está próxima a cumplir 30 años, decidió contar por primera vez que su corazón ya tiene dueña y que su relación se mantiene en privado. La cantante explicó que su pareja también pertenece al mundo artístico, pero que ambas prefieren vivir su romance lejos del escándalo.

Fue así que, ante la pregunta directa del conductor, respondió sin rodeos: "No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo".

Además, la intérprete se mostró feliz con la etapa que atraviesa y dejó claro que vive su relación con tranquilidad. Aseguró que está disfrutando este momento personal sin presiones y con mucha seguridad en sí misma.

"Estoy emocionada, y me gusta contarlo sin ningún prejuicio. Me siento en mi prime de la vida... Siempre dije que no estaría con un músico, pero me encanta. Lo mantenemos hacia nosotras, no somos de demostrarlo mucho. Nos entendemos un montón porque que ella se dedique a lo mismo que yo, creo que nadie entiende mucho hasta que lo vives", señaló.

La dura reacción que vivió tras salir del clóset

Durante la misma conversación, Nicole también recordó uno de los momentos más sensibles de su vida pública: cuando decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Según contó, esa decisión tuvo consecuencias inmediatas en sus redes sociales.

La cantante reveló que perdió cerca de 150 mil seguidores luego de sincerarse, lo que evidenció el fuerte impacto que generó su confesión. En ese contexto, fue directa al referirse a las reacciones negativas que recibió en internet.

"Cuando salí del closet, me dejaron de seguir 150 mil personas. Te lo juro. La gente es muy homofóbica", expresó con firmeza, dejando ver que fue una etapa complicada para ella.

Sin embargo, también aclaró que actualmente se siente más fuerte emocionalmente y preparada para afrontar la exposición mediática. Incluso señaló que la fama también trae críticas inevitables, pero que hoy lo maneja con otra mentalidad.

"Pero en realidad en redes no me tiran tanto hate. Yo creo que, mientras más conocido te haces, más hate vas a recibir. Estoy lista para todo", agregó.

En conclusión, Nicole Zignago mostró su lado más sincero y personal frente al público. La artista confirmó que vive un nuevo romance con una artista extranjera y que atraviesa una etapa de seguridad emocional, pese a las críticas que enfrentó en redes. Hoy, la cantante se muestra tranquila, enamorada y decidida a vivir su vida sin ocultarse ni dejarse afectar por los comentarios externos.

