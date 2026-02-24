'El Cangri del Callao' sigue causando furor por animar velorios y explica su trabajo: "Levántame el cajón"

El cantante Christian Huancahuari, más conocido como 'El Cangri del Callao', se ha vuelto viral en redes sociales y hasta en medios internacionales por una forma muy peculiar de despedir a los fallecidos: animar velorios con música urbana y reggaetón old school. Su estilo ha sorprendido a muchos, ya que transforma un momento triste en una despedida con baile y emoción.

El popular cantante urbano conocido como 'El Cangri del Callao' está dando que hablar en redes sociales y televisión por su particular forma de animar velorios. Su estilo ha sorprendido a miles, ya que mezcla música urbana, baile y emoción en momentos que normalmente son de tristeza.

Christian Huancahuari, su nombre real, lleva más de 15 años en la música y ahora se ha vuelto viral a nivel mundial por despedir a los fallecidos con shows llenos de ritmo. Aunque su propuesta genera opiniones divididas, muchas familias lo buscan para recordar a sus seres queridos de una manera distinta y más alegre.

El propio Cangri explicó cómo inicia su participación en los velorios y cuál es su intención en esos momentos tan delicados. Según cuenta, busca que la despedida sea emotiva, pero también significativa para quienes están sufriendo la pérdida.

"Cuando yo voy a un velorio, ¿qué es lo que hago? (Digo:) 'Por favor, llegó un momento de hacerle su último baile. Invitamos a los familiares, por favor, a los amigos más cercanos, las personas que realmente han sentido esta partida'", relató a "Arriba Mi Gente".

El artista contó que luego invita a los familiares a acercarse al féretro mientras suena su canción más conocida. Ahí, algunos levantan el cajón y bailan, recordando al ser querido con cariño y emoción.

"Entonces vienen, viene el papá, viene el hermano. Incluso había momentos donde que también las chicas, las chicas van y todas agarran el cajón, las tías, todo. Yo empiezo: 'Levántame el cajón'", señaló sobre sus presentaciones.

De un video viral a más contratos

El Cangri reveló que todo se hizo más conocido luego de que subiera un video a TikTok donde se veía una despedida diferente. Desde ese momento, muchas familias comenzaron a contactarlo para animar velorios y cumpleaños, ya que también realiza shows en distintos eventos.

"Vi que la familia empezó a gozarse, pero, o sea, dejó ese momento triste, porque es un momento triste, y empezó a gozar y pensando que están bailando con su hermano", recordó sobre uno de los momentos que más lo marcó.

El artista asegura que su intención no es faltar el respeto, sino ayudar a que el dolor sea un poco más llevadero. Incluso señaló que hay familias que le piden cumplir el último deseo del fallecido si era una persona alegre y fiestera. Durante un reportaje, el cantante explicó el sentido de su trabajo en estas despedidas poco tradicionales.

"Bueno, sí, de una otra manera la familia quiere despedirlo a él alegremente, como Jaime ha sido. Hemos venido para cumplir su último deseo de Jaime", expresó.

Aunque su estilo ha sido criticado por algunos, también ha recibido apoyo de familias que prefieren recordar a sus seres queridos con música y baile en lugar de solo lágrimas. Para él, cada despedida es especial y llena de respeto.

"Primero las personas están un poquito frías por lo que ha pasado, ¿no? Conmovidas, tristes, pero trato de sacarlo de esa zona negativa para ponerlos en una zona más contenta", explicó.

En conclusión, 'El Cangri del Callao' ha logrado convertir su propuesta en un fenómeno viral al ofrecer despedidas diferentes. Allí el velorio del fallecido se vive con emoción, música y alegría, generando impacto en redes y en la farándula digital.