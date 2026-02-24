RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Julián Zucchi asegura que hoy mantiene una buena relación con Yiddá Eslava: "Estamos con mucha paz"

Julián Zucchi reveló que logró limar asperezas con Yiddá Eslava y aseguró que ambos atraviesan una etapa más tranquila por el bienestar de sus hijos.

Julián Zucchi habló de como es su relación hoy en día Yiddá Eslava.
Julián Zucchi habló de como es su relación hoy en día Yiddá Eslava. (Composición: La Karibeña)
24/02/2026

Julián Zucchi decidió hablar y sorprendió al contar que atraviesa un buen momento en su vínculo con Yiddá Eslava. Tras varios meses marcados por enfrentamientos públicos y procesos legales, el productor argentino aseguró que ambos lograron bajar las tensiones y priorizar el bienestar de sus hijos.

Julián Zucchi aseguró que mantiene una buena relación con Yiddá

El también actor reflexionó sobre lo difícil que fue la separación y admitió que el proceso no resultó sencillo para ninguno. No obstante, aseguró que hoy mantienen una relación más serena, centrada en brindar estabilidad emocional a sus hijos. Incluso han compartido viajes y momentos familiares, algo que meses atrás parecía impensado.

"Creo que nos toca aprender de los errores, hacer un mea culpa, aceptar en qué se equivoca cada uno. Siempre las cosas son de a dos... lo bueno es que todos comprendimos que lo mejor es este camino. Todos estamos con mucha paz, más tranquilos", declaró Zucchi a '+Espectáculos'.

Con estas palabras, dejó en claro que tanto él como Yiddá entendieron que el conflicto constante no beneficiaba a nadie, especialmente a sus hijos. Para el productor, la tranquilidad actual representa un avance importante luego de un periodo cargado de tensión mediática y disputas judiciales.

No obstante, Zucchi no minimizó lo vivido el último año. Recordó que enfrentaron momentos difíciles, marcados por denuncias y trámites legales. Recientemente, la justicia desestimó una medida de protección solicitada por Eslava, lo que significó un paso más en el proceso que ambos mantienen en tribunales.

"Fue un año duro, eso no lo podemos negar. Pero bueno, por suerte creo que todo se está tranquilizando. Hay cosas que obviamente son tiempos de la justicia, no nuestros. Creo que ya todas las partes rezamos para que esos procesos terminen", confesó el productor, mostrando su deseo de cerrar definitivamente ese capítulo.

Julián Zucchi no descarta volver a trabajar con Yiddá

Otro punto que llamó la atención fue su disposición a retomar proyectos profesionales junto a su expareja. Lejos de cerrar esa posibilidad, Zucchi resaltó el talento de Yiddá y aseguró que no tendría inconveniente en compartir nuevamente un proyecto artístico si se dan las condiciones adecuadas.

"Me encantaría contar con ella. Con el tiempo tenemos que volver a ganar una confianza para que Yiddá sepa que siempre va a poder contar conmigo. Lo que más voy a querer en mi vida es que la mamá de mis hijos esté bien, porque eso repercute en ellos", señaló con optimismo.

Para el argentino, el bienestar de Yiddá impacta directamente en la estabilidad de sus hijos. Por ello, no dudó en afirmar que siempre buscará apoyarla, tanto en el plano personal como en el profesional, si eso contribuye a un entorno saludable para la familia.

En conclusión, Julián Zucchi dejó atrás los enfrentamientos mediáticos y apuesta por la calma. Reconoce que el último año fue complejo, pero asegura que hoy viven una etapa más equilibrada, con la prioridad puesta en sus hijos. Pese a las diferencias, optaron por una relación más madura enfocada en el bienestar familiar.

